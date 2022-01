Une bonne et une mauvaise nouvelle. Tout ça en l'espace de quelques minutes pour Teji Savanier. Elu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre, le joueur de Montpellier, exclu mercredi contre Troyes pour un mauvais geste sur Oualid El Hajjam, a écopé de trois match de suspension par la commission de discipline de la LFP. Un sacré coup dur pour le MHSC.

Auteur de cinq buts et six passes décisives en championnat, Savanier manquera donc les rencontres de Ligue 1 contre Monaco (23 janvier) et Saint-Etienne (5 février), mais aussi celle contre Marseille en 8e de finale de la Coupe de France le 29 janvier (21h). Le meilleur buteur des Héraultais, Stéphy Mavadidi, sera aussi suspendu pour ce match alors que de l'autre côté, les Marseillais seront privés de leur entraîneur Jorge Sampaoli. La Commission de discipline a également infligé deux matches de suspension à l'Angevin Souleyman Doumbia.

