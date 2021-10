Deux mois après, Nice et l'OM se quittent bons amis. Dans un "remake" du match interrompu à l'Allianz Riviera fin août, lors de la 3e journée de Ligue 1, Aiglons et Phocéens se sont séparés sur un match nul (1-1) mercredi soir. Comme il y a quelques semaines, le Gym a mené au score, grâce à un but d'Amine Gouiri. Mais le club olympien a réagi par l'intermédiaire de Dimitri Payet pour rester au contact de son adversaire du soir, toujours troisième avec un point de plus.

Ad

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Guendouzi, chaud comme Marseille IL Y A 15 HEURES

Ligue 1 "On ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM" : Payet "désabusé" après les jets de projectiles 24/10/2021 À 22:53