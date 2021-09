On savait quand, on sait désormais où. Le match de la 3e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille sera rejoué à huis clos le 27 octobre au stade de l'Aube de Troyes, selon nos confrères de La Provence . La Ligue de football professionnel (LFP) a fait ce choix en se pliant à plusieurs critères : l'enceinte ne devait pas faire partie de la ligue de la Méditerranée, ni d'une ligue voisine, elle devait être équipée des dispositifs d'assitance vidéo à l'arbitrage et de la goal line technology et satisfaire le diffuseur de la rencontre Amazon.

Rappelons que le 22 août dernier, la rencontre s'était arrêtée alors qu'il ne restait plus qu'un quart d'heure à jouer à cause de l'envahissement du terrain par des supporters niçois et de débordements avec les joueurs des deux équipes. Nice menait alors 1-0. Le club azuréen avait par ailleurs écopé d'un point de pénalité sur décision de la commission de discipline.

