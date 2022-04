Nice - Troyes : 1-0

Il fallait bien rester jusqu'au bout de la rencontre à l'Allianz-Riviera. Car Nice, longtemps incapable de forcer le verrou troyen, a fini par trouver l'ouverture dans le temps additionnel pour s'imposer devant l'ESTAC (1-0). Le héros niçois se nomme Kephren Thuram, auteur du but de la victoire (1-0, 90e+4). Grâce à son milieu de terrain, la formation de Christophe Galtier conserve sa 5e place et reste dans la course à la Ligue des champions à deux points du podium. Troyes, 16e, reste seulement deux points devant le barragiste stéphanois.

Ce qu'on en retient : Une victoire poussive mais tellement essentielle pour Nice.

Nantes - Bordeaux : 5-3

Incroyable derby de l'Atlantique à La Beaujoire. Où Bordeaux, comme contre Saint-Etienne mercredi, a rapidement eu un break d'avance grâce à des buts de Mbaye Niang (0-1, 5e) et Javairo Dilrosun (0-2, 18e). Où les Girondins, comme face aux Verts, ont été rejoints sur des réalisations de Kalifa Coulibaly (1-2, 46e) et Ricardo Mangas (2-2, 50e c.s.c.). Enock Kwateng a bien cru changer le destin de son équipe en redonnant l'avantage aux Bordelais (2-3, 67e). Mais la suite a été un cauchemar pour Bordeaux. Coulibaly (3-3, 71e) et Moses Simon (4-3, 75e) ont renversé la situation, Jimmy Briand a manqué le penalty de l'égalisation (87e) et Osman Bukari a enterré les espoirs de Bordeaux en marquant dans la foulée (5-3, 88e). Nantes renoue avec la victoire et pointe en 9e position, les Girondins restent 19es à quatre longueurs de Saint-Etienne, 18e.

Ce qu'on en retient : le scénario, l'un des plus dingues de la saison. Mais aussi, forcément, les 84 buts désormais encaissés par Bordeaux.

Metz - Brest : 0-1

Rien ne va plus à Metz. Dans un match à domicile déterminant pour garder l'espoir du maintien, les Grenats ont eu tout faux et se sont inclinés devant Brest (0-1). Menés au score sur un but de Youcef Belaïli après un excellent travail d'Ivan Cardona (0-1, 26e), les Lorrains ne sont pas parvenus à réagir. Pire, ils ont craqué en fin de match, terminant la rencontre à neuf après les expulsions coup sur coup de Jemerson (78e) et Alexandre Oukidja (79e). Malgré l'infériorité numérique, Kiki Kouyaté a cru égaliser mais son but a été refusé pour hors-jeu (84e). Metz reste lanterne rouge, à sept points du barragiste, Saint-Etienne. Brest est 11e avec ce deuxième succès consécutif.

Ce qu'on en retient : Juste la confirmation que Metz fonce tout droit en L2.

Clermont - Angers : 2-2

Angers peut nourrir de gros regrets. Le SCO pensait enfin repartir de l'avant avec un break d'avance à la pause sur la pelouse de Clermont, grâce à une fin de première période de feu concrétisée par des buts de Mohamed Ali Cho (0-1, 36e) et Ismaël Traoré (0-2, 44e). Mais les Angevins n'ont pas su enfoncer le clou. Et les Clermontois, bien plus fringants après la pause, sont revenus au score grâce à l'entrant Mohamed Bayo, buteur (1-2, 71e), puis passeur pour Lucas Da Cunha (2-2, 82e). Angers est 14e au classement avec deux longueurs d'avance sur Clermont, 17e.

Ce qu'on en retient : Bayo. Son entrée en jeu a tout changé.

