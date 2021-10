Les Bleus, il les regarde à la télé. Houssem Aouar n'était pas dans le groupe de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations remportée par l'équipe de France dimanche dernier face à l'Espagne (1-2). Cela devient une habitude. C'est surtout un paradoxe pour un joueur considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération. A 23 ans, le milieu de terrain des Gones a encore le temps pour répondre aux attentes placées en lui. Mais plus tant que ça pour revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps à un an de la Coupe du monde au Qatar.

Aouar part de loin avec une seule sélection en équipe de France à son actif. Sa trajectoire n'a pas vraiment suivi la progression attendue. Il semblait pourtant en mesure de franchir un cap après avoir brillé lors du Final 8 de la Ligue des champions l'an dernier. Son départ vers un grand club européen paraissait inéluctable. Mais le Gone n'a pas confirmé. Trop loin du niveau affiché à Lisbonne la saison passée, il n'a pas reçu d'offre pour quitter le bercail cet été. C'est bien avec l'OL qu'il lui faudra redevenir un joueur de premier plan pour être de la fête au Qatar.

Jamais à 100% la saison passée

Les dernières semaines ont été positives dans cette optique. Surtout celle qui a précédé la semaine internationale. Auteur de son premier but de la saison face à Brondby en Ligue Europa (3-0), Aouar a récidivé quelques jours plus tard lors du derby contre Saint-Etienne (1-1). "Je suis prêt. Je suis de mieux en mieux physiquement et je me sens plutôt bien sur les derniers matches", confirmait-il avant le duel face aux Verts. Au-delà de son but, sa prestation d'ensemble plutôt aboutie a validé cette impression.

Si la confiance est revenue, c'est surtout parce que son corps répond mieux. Considérablement gêné par une pubalgie, Aouar n'avait jamais vraiment été en mesure de tourner à plein régime sur l'exercice précédent. Moins sollicité cet été, il a pu bénéficier d'un repos salvateur. "La saison passée, je ne me souviens pas d'avoir disputé un match à 100% physiquement, avait-il affirmé avant le derby. On voit cette année que je vais très bien. Il y a aussi un peu plus de joie dans le jeu et de meilleures connexions entre les joueurs."

Intensité et préparation

Le style de jeu mis en place par Peter Bosz lui convient bien dans cette optique. Et les exigences du nouvel entraîneur des Gones correspondent aux axes de progression du milieu de terrain lyonnais. "Il (Bosz, NDLR) aime le jeu offensif avec intensité, a résumé Aouar. Je progresse beaucoup sur ce plan-là cette saison. Je pense que je suis sur la bonne voie sur le plan de l'intensité." Et toute la qualité collective de l'OL s'en ressent. "Il y a beaucoup plus de joie, a-t-il avancé. On joue mieux donc il y a plus d'enthousiasme. Avoir le pressing, dominer, ça donne plus de solidarité entre nous."

Bosz n'est pas étranger à la montée en puissance d'Aouar. L'entraîneur lyonnais n'a pas manqué de saluer sa progression par rapport à l'état physique du joueur qu'il avait découvert à son arrivée sur les bords du Rhône au début de l'été. En substance, le technicien néerlandais a souligné les efforts fournis par son milieu de terrain dans sa préparation. Elle était essentielle à son renouveau. "Quand je suis venu il était blessé au pubis, expliquait-il après la victoire face à Brondby. Dans les trois derniers mois, il a progressé là-dessus."

"Pas de poste de prédilection"

C'est bien ce qui a permis à Aouar de revenir doucement vers son meilleur niveau. Quel que soit son poste. Avec Bosz, les positions ne sont pas figées et le Gone, aligné à gauche, dans l'entrejeu ou un cran plus haut en soutien de l'attaquant de pointe, en est le parfait symbole. Au-delà de la forme physique retrouvée du joueur, sa polyvalence explique aussi pourquoi il a participé aux 11 matches de l'OL cette saison, avec 9 titularisations à la clé. "Je n'ai pas de poste de prédilection, estimait Aouar avant le derby. Je prends du plaisir à gauche, en 8 ou en 10."

Un atout qui ne sera pas négligeable pour affronter Monaco dans un duel entre prétendants à la Ligue des champions. Bosz va en effet devoir recomposer son animation offensive avec les absences de Moussa Dembélé, Islam Slimani et Lucas Paqueta. Le positionnement d'Aouar sur le terrain reste encore à définir. Mais son rôle sera essentiel dans tous les cas de figure pour des Lyonnais seulement 10es au classement et en quête de victoire face à un rival. L'occasion idéale pour le milieu lyonnais de confirmer son retour au premier plan. Surtout si Deschamps est devant sa télé…

