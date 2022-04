Ce sera peut-être le match du titre , pour le PSG... et Lionel Messi va le manquer. La star argentine souffre du tendon d'Achille gauche et ne pourra pas jouer à Angers mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1 (21h), comme le milieu Marco Verratti et le défenseur Presnel Kimpembe, a annoncé mardi le club parisien.