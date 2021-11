El Fideo reste un grand admirateur de la Pulga. Lionel Messi tarde à réellement briller avec le PSG depuis son arrivée cet été et est notamment apparu à court de forme lors de la défaite des Parisiens sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions, mercredi dernier (2-1). Il peut cependant compter sur le soutien de son coéquipier et compatriote Angel Di Maria, qui a évoqué sa situation au micro de RMC.

"C'est le meilleur joueur du monde et il doit toujours être sur le terrain", a lancé d'emblée Di Maria au sujet de l'ancien Barcelonais, recruté au mois d'août par le club parisien après 21 ans passés chez les Blaugrana. "Il est heureux, il s'est adapté et c'est le plus important, a affirmé l'ailier de 33 ans, démentant les avis de certains observateurs évoquant un mal-être de Lionel Messi au sein de sa nouvelle équipe. Il est très content, sa famille s'adapte bien, ses enfants se plaisent à l'école. Il a trouvé sa maison. Il s'adapte bien avec les gens du club."

Il avait toute sa vie à Barcelone

Di Maria a tout de même reconnu que son coéquipier avait fait face à certaines difficultés lors de ses premières semaines au PSG. "Ce n'est pas facile pour lui, il avait toute sa vie à Barcelone, a rappelé celui qui avait connu une expérience difficile à Manchester United en 2014-2015. Pour quelqu'un habitué à changer de club tout le temps, c'est mieux mais lui, ce n'est pas le cas".

"Il arrive dans une équipe qui avait ses marques, à l'aise en contre, alors que lui aime toucher le ballon, c'est un équlibre pas toujours facile à trouver, a également expliqué Di Maria concernant les prestations quelque peu décevantes de Messi avec le PSG pour le moment, malgré un premier but en Ligue 1 contre Nantes lors de la dernière journée (3-1), une réalisation en Ligue des champions au match aller contre Manchester City (2-0) et un doublé contre Leipzig (3-2) . Dans une équipe à l'aise en contre, lui aime toucher le ballon, c'est un équilibre à trouver, pas toujours facile.

Les critiques arrivent vite

"Vous savez, dans le foot on n'a pas le temps, les critiques arrivent vite, les problèmes aussi, a poursuivi celui qui est né à Rosario comme Messi. L'équipe se sent bien avec lui et petit à petit, il va être de mieux en mieux, marquer et ça va bien se passer". Avec quatre buts inscrits en dix apparitions avec le PSG, le bilan comptable de l'ancien du Barça apparaît acceptable pour le moment. La qualité de ses prestations et son influence sur le jeu, elles, laissent encore à désirer.

La confiance et les performances de la mégastar argentine pourraient être sérieusement boostées en cas d'attribution d'un septième Ballon d'Or lors de la cérémonie de remise lundi prochain à Paris. Pour Di Maria, cela ne fait aucun doute : Messi fait logiquement partie des grands favoris après avoir remporté un premier trophée avec l'Argentine cet été. "Il le mérite largement. Il a eu une année importante dans sa carrière. Après toutes ces choses qui lui sont arrivées en sélection, il a enfin gagné la Copa América". Une nouvelle récompense pour Messi ferait aussi le plus grand bonheur des dirigeants parisiens, qui l'ont recruté pour son talent, mais aussi pour son aura planétaire.

