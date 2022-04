Le suspense reste entier. D'un côté, Pau Lopez, premier gardien dans la hiérarchie des portiers de l'OM et auteur d'une saison solide. De l'autre, Steve Mandanda, icône marseillaise et meilleur joueur de son équipe jeudi face au PAOK Salonique en Ligue Europa Conference . Et au milieu, le choc face au Parc des Princes dimanche face au leader parisien. Qui gardera le but olympien ?

A en croire Jorge Sampaoli, rien n'est tranché : "On n'a pas encore défini qui jouera, à aucun poste, a confié l'habile coach argentin en conférence de presse ce samedi. Steve est en très grande forme, joue très bien, on est contents que ça se passe comme ça, qu'il apporte une bonne concurrence à un autre très bon gardien." Après 17 journées consécutives sur le banc, Mandanda a défendu le but de l'OM face à Montpellier dimanche dernier et enchainé jeudi trois titularisations ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d'août. De quoi remettre en cause les galons de titulaire de Pau Lopez, auteur d'une grosse bourde lors de son dernier match à Saint-Etienne ?

Rongier conquis par Mandanda et Lopez

Pas sûr : "Pau Lopez a été régulier toute la saison dans le style que nous voulons. Je comprends la reconnaissance envers Mandanda, mais je me souviens aussi de ce qu'a fait Pau Lopez pour nous cette saison", a continué Samapoli. Présent lui aussi devant les micros, Valentin Rongier a tracé le même sillon : "On très contents d'avoir deux gardiens de très haut niveau. Moi ce que j'apprécie beaucoup c'est la mentalité des deux, ce sont de très gros bosseurs. A chaque fois qu'on fait appel à eux, ils répondent présent." Marseille a l'embarras du choix. A Sampaoli de trancher.

