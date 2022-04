C'est un petit pas pour Lille, mais un grand pas pour Bordeaux. Tenu en échec sur sa pelouse de Pierre-Mauroy, le LOSC laisse échapper deux points face à des Girondins réduits à dix en première période et en infériorité numérique pendant plus d'une heure de jeu (0-0). Un résultat frustrant pour des Dogues en course pour une qualification européenne et finalement scotchés à la sixième place de Ligue 1. Pour Bordeaux, ce match nul et vierge a constitué une bonne dose d'efforts défensifs et laisse encore de l'espoir en vue du maintien.

Mieux vaut tard que jamais. À la 30e journée de Ligue 1 2021/2022, Bordeaux n'a pas encaissé de but dans un match de championnat pour la première fois de la saison. Une belle performance pour les hommes de David Guion, solidaires malgré un contexte sportif très délicat à gérer en interne. Dès le début de match, la lanterne rouge du championnat a souffert sur une frappe de Burak Yilmaz détournée par Gaëtan Poussin, titulaire dans le but à la place d'un Benoît Costil laissé sur le banc de touche (3e).

Dans la foulée, Amadou Onana a manqué sa reprise de volée et le ballon a filé en six mètres. Dommage pour le LOSC, puisqu'il s'agit là de la seule réelle occasion de but lilloise en première période. L'autre évènement du premier acte a été l'exclusion d'Enock Kwateng pour deux interventions rugueuses sur Jonathan Bamba (21e, 35e).

Poteau et hors-jeu

Une décision sévère mais assez symptomatique de Bordelais trop habitués à défendre leur but dans un premier temps plutôt que d'aller chercher à marquer. Cela dit, l'exclusion n'a pas mis le club au scapulaire dans une problématique insoluble. En bon tacticien, Guion a fait entrer Hwang Ui-jo à la place d'Alberth Elis pour rendre son 4-4-1 encore plus compact et axé sur la contre-attaque.

Dans les faits, cela n'a débouché sur aucune occasion de but bordelaise. Mais cela a également permis au double rideau défensif aquitain de rester imperméable aux offensives nordistes. En face, Lille a buté sur le poteau par Bamba (51e) et la règle du hors-jeu : par trois fois, les locaux ont pensé ouvrir le score par Onana (61e, 92e) ou Tiago Djalo (64e). Mais par trois fois, le drapeau s'est levé pour indiquer l'illégalité de l'action. Toujours bon dernier de Ligue 1 au coup de sifflet final, Bordeaux a cependant su résister et Lille pourrait peut-être s'en mordre les doigts en fin de saison.

