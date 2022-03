C'était un PSG stérile. Battu par le plus petite des marges en fin de rencontre face à Nice (1-0) , samedi soir, le Paris Saint-Germain ne s'est pas vraiment rassuré à quatre jours de défier le Real Madrid dans son antre du Santiago-Bernabeu. Dominateur dans l'ensemble, mais incapable d'être dangereux face au but niçois en l'absence de Kylian Mbappé, Paris a passé sa soirée à se faire des passes sans avoir beaucoup d'idées sur la pelouse de l'Allianz Riviera, ni vraiment d'objectif précis dans cette rencontre.

Paris a été bousculé d'entrée, avant de prendre les commandes du choc et de faire reculer le bloc adverse. Dans un bon jour, le plan aurait fonctionné et le PSG aurait gagné le bras de fer. Mais pas face à une équipe aussi bien organisée que Nice et son 4-4-2 sauce Galtier. Pour Mauricio Pochettino, Galtier ou pas, Paris méritait malgré tout un peu mieux.

"Nous sommes vraiment déçus de la défaite. Je pense que c'est un match où nous avons dominé, mais nous n'avons pas réussi à nous procurer beaucoup d'occasions. Nous les avons forcé à jouer bas, puis ils ont marqué dans les dernières minutes. Ils ont cette philosophie de jeu qui nous a fait concéder un but en contre-attaque. Certes, nous n'avons peut-être pas mérité de gagner, mais nous n'avons pas mérité de perdre", a analysé l'Argentin. "Nous n'avons pas réussi à trouver la solution, notamment dans les 20 derniers mètres. C'est un problème."

Le Real dans la tête ? "Inconsciemment vous pensez à ce genre de matches"

Pour Marquinhos, défier Nice n'a pas été un cadeau avant le grand rendez-vous de la saison. Le défenseur a reconnu les mêmes maux que son entraîneur. "C'est une équipe qui travaille bien, qui bosse bien, qui serre bien les espaces. Ils nous ont pressés. En première période, on avait du mal à aller presser et les contrer. En seconde période, on a été un peu mieux, on a été un peu plus agressifs, on a eu un peu plus le ballon. Puis, en fin de match, on a essayé de marquer et on a pris un contre. Il faut qu'on gère mieux. Ce sont des petits détails qu'on essaye de travailler tout le temps."

Il a été question de l'absence de Kylian Mbappé. Un gouffre pour Paris, plus que jamais dépendant de l'attaquant français. Sans le dire, Marquinhos a quand même sous-entendu que le PSG avait été plus "Menace Fantôme" - qui défiait '"L'Empire Contre-Attaque" niçois - sans le numéro 7. "On s'est créé très très peu de situations. Même si on a eu le ballon, on a eu du mal à trouver les espaces, et être agressifs, car c'est ça qu'il faut faire", a regretté le capitaine parisien. On a fait tourner le ballon d'un côté à l'autre... mais des fois faut savoir prendre des risques. Cela nous a manqué... On a eu combien d'occasions ? Deux, trois... Eux aussi ont eu peu d'occasions, mais ils ont été efficaces face au but en fin de match."

Sur la fragilité à l'extérieur de son équipe aperçue ces derniers jours, avec la défaite à Nantes (3-1) comme parfait exemple, Pochettino a refusé de s'alarmer même si un voyage au Bernabeu attend ses hommes. Selon lui, la C1 va gommer les petits manques de son équipe et la rebooster mentalement. "Nous devons nous pencher sur le prochain match qui est à Madrid et qui sera important pour nous. La Ligue des champions est une compétition différente de la Ligue 1. L'intensité et la concentration sont plus importantes. Inconsciemment vous pensez à ce genre de matches où le monde va vous regarder."

