A chaque début de mercato, la même routine revient. Le PSG doit trouver un moyen de vendre ses (trop nombreux) indésirables, tout en réussissant à étoffer à moindre coût un effectif garni de stars et de certains des meilleurs joueurs de la planète. Et pour cela, le club de la capitale s'est exclusivement tourné vers le marché de l'étranger ces dernières saisons, sans une réussite systématique, état de fait que les Wijnaldum, Ramos et autres Rafinha sont là pour rappeler. Avec un nouvel organigramme qui se dessine, et l'arrivée de Luis Campos , l'espoir d'un recrutement orienté vers la Ligue 1 renaît.

Mbappé, seule recrue de Ligue 1 en sept ans

Mais pourtant, le championnat de France n'a pas dans l'histoire récente les faveurs du club parisien. Pour preuve, la dernière recrue réalisée par le PSG en provenance de la Ligue 1 n'est autre que Kylian Mbappé… attiré à l'été 2017 ! Depuis, rien. Ou plutôt si, une série de négligences sur les prospects les plus intéressants de Ligue 1, tous partis vers l'étranger (Fabinho, F. Mendy, Koundé, Leao…). Parfois même en partant du club parisien lui-même (Nkunku, Diaby) !

Dernièrement, les échecs Camavinga et Tchouaméni confirment un autre problème : même quand le PSG s'intéresse aux talents de Ligue 1, il se heurte à la volonté des jeunes de partir à l'étranger, à la férocité des clubs français sur le plan financier qui veulent logiquement profiter de la puissance parisienne pour faire grimper les prix, et à une concurrence rude des rivaux d'Europe, qui savent qu'un PSG sans les talents du championnat de France en ses rangs est un PSG affaibli.

Car eux l'ont bien compris, et en usent depuis des années sur le marché des transferts. Tous les grands d'Europe utilisent d'abord leur réseau national pour étoffer leurs effectifs. Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid, ou encore la Juventus (qui reste un grand d'europe en dépit des deux dernières saisons compliquées) ont un socle solide dans leur équipe-type de joueurs formés au club ou recrutés dans leurs championnats respectifs. Paris doit, et veut, faire pareil.

Des pistes multiples mais compliquées

Alors que le mercato vient d'ouvrir ses portes officiellement, cinq noms de la Ligue 1 ont déjà été associés à une arrivée au PSG : Hugo Ekitike (Reims), Seko Fofana (Lens), Sven Botman (Lille), Lucas Paqueta et Malo Gusto (Lyon). Recruter local est une des priorités apparentes du nouveau directeur sportif portugais Luis Campos, et cela semble aussi avoir été un élément déterminant dans les négociations menant au nouveau contrat de Kylian Mbappé avec les champions de France. Preuve supplémentaire du bien-fondé supposé de ce recrutement "made in France".

Malo Gusto et Lucas Paqueta, ensemble sous le maillot du PSG l'an prochain ? Crédit: Imago

Une fois tout cela dit, reste à savoir qui peut réellement rejoindre les rangs parisiens. Paqueta ne viendra pas, lui qui était surtout la priorité de Leonardo, et Ekitike semble avoir un accord avec Newcastle pour un transfert de 46 millions d'euros. Fofana, Botman et Gusto font moins rêver, mais sont abordables pour le PSG et ne sont pas moins intéressants sur le papier que certains des noms de l'étranger évoqués par les rumeurs mercato. Le changement de cap au PSG passera par ce genre de recrues, et même si un recrutement en Ligue 1 aura forcément son lot d'erreurs de casting, ne pas essayer est un gage évident de non-réussite.

La Gazetta dello Sport viennent confirmer que la direction mercato du PSG ne changera pas non plus drastiquement en un été, mais l'espoir de voir enfin les champions de France s'orienter vers le marché de la Ligue 1 est réel. Le talent est là. Reste désormais à savoir le dénicher, et le convaincre de venir jouer avec Mbappé, Messi et consorts. Outre les cinq noms sortis dans la presse, d'autres talents de Ligue 1 pourraient faire réfléchir les dirigeants du PSG et grandir avec le club de la capitale (Omari, Badiashile, Thuram, Merlin…). La rumeur Skriniar et les 50 millions proposés par le PSG selonviennent confirmer que la direction mercato du PSG ne changera pas non plus drastiquement en un été, mais l'espoir de voir enfin les champions de France s'orienter vers le marché de la Ligue 1 est réel. Le talent est là. Reste désormais à savoir le dénicher, et le convaincre de venir jouer avec Mbappé, Messi et consorts.

