Mundo Deportivo, la situation est très favorable, ce qu'ont confirmé RMC, Europe 1 et le journaliste Saber Desfarges, expliquant qu'un "accord de principe" était proche d'être trouvé pour mettre le champion du monde 98 sur le banc parisien. Après l'annonce ZZ au PSG, ce n'est plus seulement un rêve imaginé par les fans parisiens. Encore peu probable il y a quelques semaines, la signature de Zinédine Zidane comme entraîneur du club de la capitale semble de plus en plus proche. D'après, la situation est très favorable, ce qu'ont confirmé RMC, Europe 1 et le journaliste Saber Desfarges, expliquant qu'un "" était proche d'être trouvé pour mettre le champion du monde 98 sur le banc parisien. Après l'annonce de l'arrivée de Luis Campos comme conseiller football , la tendance est en effet à une signature proche du Français dans les prochains jours.

Ad

Ligue 1 Pourquoi le PSG ne recrute pas en Ligue 1 ? IL Y A UNE HEURE

L'entraîneur le mieux payé du monde

Selon le média espagnol , la proposition salariale du Paris Saint-Germain est on ne peut plus alléchante, au point de faire de l'ancien du Real Madrid l'entraîneur le mieux payé au monde. Une rencontre ce samedi serait au programme, en présence de dirigeants haut placés du Qatar. Le feuilleton semble proche d'un dénouement, après plusieurs semaines de négociation et des pressions de toute part, y compris du chef de l'état Emmanuel Macron il y a quelques jours

"L'obsession Zidane du PSG ralentit tout son mercato"

Après le départ de Leonardo, laissant une plus grande marge sur le contrôle de la gestion sportive au sein du PSG, ainsi que la prolongation du contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, les grandes manoeuvres sont donc bel et bien en marche à Paris, où Mauricio Pochettino est pour l'instant toujours en poste. Selon L'Equipe, se séparer de l'Argentin et de son staff, sous contrat jusqu'en 2023, coûterait entre 15 et 20 millions d'euros aux champions de France.

Une année sans banc

A 49 ans, Zinédine Zidane est sans banc depuis une saison et son départ du Real Madrid avec qui il a remporté deux fois le championnat d'Espagne et trois fois la Ligue des champions, trophée érigé en objectif n°1 des dirigeants du PSG. Souvent lié à l'équipe de France ces derniers mois, l'ancien numéro 10 des Bleus, natif de Marseille reviendrait dans le championnat de France, qu'il a connu comme joueur de 1988 à 1996, à Cannes puis Bordeaux.

Courtisé de longue date par l'état-major du PSG, il avait jusqu'alors toujours rappelé l'impossibilité de signer à Paris en tant que marseillais. A n'en pas douter, une signature de Zidane dans la capitale marquerait un véritable tournant dans l'intersaison parisienne après la prolongation de Mbappé, pouvant également ouvrir la porte à un mercato qui pour l'instant patine sur les dossiers importants, comme celui menant à Aurélien Tchouaméni.

Plus de 100 millions : Tchouaméni est-il surpayé par le Real ?

Ligue 1 Fournier tacle Galtier et prévient le PSG : "Il faut que ça évolue rapidement" IL Y A 14 HEURES