C'est un autre twist difficilement imaginable il y a quelques jours encore. Après avoir prolongé Kylian Mbappé alors même que le Real Madrid tenait la corde depuis des mois, le PSG pourrait encore prendre tout le monde à revers en maintenant Mauricio Pochettino sur son banc, selon L'Equipe . Le technicien argentin semblait pourtant condamné depuis des mois. D'abord parce qu'il avait envie d'ailleurs et qu'il avait mollement repoussé à l'automne dernier les avances de Manchester United. Ensuite, et surtout, parce que l'élimination précoce en 8e de finale de la Ligue des champions en mars avait scellé le sort de celui qui n'a jamais su donner une identité claire à son équipe.

Pochettino et l’éternel regret du Real : "Nous parlerions d'une saison complètement différente…"

Ad

Mais deux nouveaux éléments ont, semble-t-il, changé la donne. D'abord le départ acté de Leonardo. Les rapports entre le coach et le directeur sportif n'ont cessé de se tendre depuis l'arrivée de Pochettino en janvier 2021. Ensuite, la prise de pouvoir de Kylian Mbappé suite à sa prolongation est un atout de poids dans la manche de l'Argentin. Le champion du monde n'a jamais caché qu'il tenait en haute estime son entraîneur avec lequel les rapports sont fluides. Et on sait que, désormais, Mbappé a pris du poids dans les prise de décision de l'état-major parisien.

Premier League Conte dément les rumeurs PSG : "C'est seulement pour créer des problèmes" 29/04/2022 À 14:46

Moi, je m'entends très bien avec lui

"La seule garantie que j’ai c’est qu’il a un contrat jusqu’en 2023. J’ai une super relation avec lui. C’est le club qui décidera. Mais moi, je m’entends très bien avec lui", a confié Mbappé lundi lors de sa conférence de presse. L'Equipe nous précise par ailleurs que garder Pochettino jusqu'à la fin de son contrat (juin 2023) pourrait permettre d'activer le grand rêve des Qataris : Pep Guardiola. Le bail du Catalan à Manchester City prendra fin exactement au même moment.

Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

Alors que plusieurs noms, dont celui de Zinedine Zidane, ont émergé ces derniers jours pour prendre la place de Pochettino, la cote de l'ancien défenseur du PSG est donc remontée en flèche même si l'arrivée de Luis Campos comme nouveau directeur sportif de Paris laisse penser que le Portugais aura forcément son mot à dire dans ce dossier. La piste menant à Thiago Motta n'est, elle, pas tout à fait éteinte et il faudra encore attendre quelques jours pour sceller le sort du banc du PSG.

Ligue 1 Pochettino et l’éternel regret du Real : "Nous parlerions d'une saison complètement différente…" 28/04/2022 À 18:08