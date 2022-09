Mauricio Pochettino

Ce qui joue en sa faveur

Pochettino est libre depuis qu'il a été limogé par le PSG l'été dernier. L'Argentin s'est fait une solide réputation en Angleterre lors de ses passages à Southampton et surtout à Tottenham, qu'il avait guidé sur le podium de la Premier League durant trois saisons consécutives entre 2016 et 2018, et en finale de la Ligue des champions en 2019. Il connaît très bien Londres et serait vraisemblablement très motivé à l'idée de rebondir à Chelsea après avoir échoué au PSG. Un échec qui n'a pas forcément entamé son crédit outre-Manche.

Ce qui joue en sa défaveur

L'effectif de Chelsea a été bâti pour répondre au plan de jeu de Thomas Tuchel et à son système à trois défenseurs centraux. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Pochettino la saison passée au PSG. L'Argentin s'était refusé à faire évoluer sa formation dans ce type de schéma et n'était pas parvenu à maximiser le rendement de ses joueurs. Cela pourrait se reproduire chez les Blues. Aussi, son échec à Paris a montré ses limites pour manager un club aux plus hautes ambitions. Chelsea en est un.

Graham Potter

Ce qui joue en sa faveur

C'est l'un des entraîneurs en vogue en Premier League. Le technicien de 47 ans n'a pas seulement réussi le tour de force de maintenir Brighton dans l'élite anglaise durant trois années consécutives, obtenant même le meilleur classement de l'histoire du club la saison passée avec une 9e place. Il a surtout réussi cette performance par le jeu, avec un style offensif apprécié par toute l'Angleterre. Une philosophie attractive qui semble correspondre au désir de la direction de Chelsea de bâtir sur la durée avec son prochain coach. Par ailleurs, Potter utilise le plus souvent un système à trois défenseurs qui convient bien à la structure de l'effectif des Blues.

Ce qui joue en sa défaveur

Déjà, il n'est pas libre. Chelsea va devoir payer une indemnité estimée à environ 15 millions de livres pour s'attacher ses services. Mais cela ne posera pas de problème à Todd Boehly, le richissime propriétaire des Blues. La véritable limite se situe plutôt dans l'inexpérience totale de Potter dans un grand club, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Il n'a pas l'habitude de gérer ce type de vestiaire et de vivre avec cette pression supérieure. Lui confier la succession de Tuchel ressemblerait ainsi à un énorme pari.

Zinedine Zidane

Ce qui joue en sa faveur

Il est libre et il a de quoi faire rêver. Celui qui a longtemps été annoncé du côté du PSG l'été dernier pour succéder à Pochettino reste le coach le plus attractif sur le marché. Zidane a non seulement l'aura qui accompagne les plus grands joueurs de l'histoire, mais aussi un palmarès remarquable en tant qu'entraîneur avec notamment trois Ligues des champions remportées consécutivement avec le Real Madrid entre 2016 et 2018. Il est forcément dans la conversation, même s'il n'apparaît pas comme le favori pour succéder à Tuchel pour le moment.

Ce qui joue en sa défaveur

Contrairement à Potter et Pochettino, il n'a aucune expérience de la Premier League et de toutes ses spécificités. Mais surtout, sa situation n'a pas évolué depuis l'été dernier, quand la perspective éventuelle de prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France semblait être le principal obstacle à sa venue au PSG. A deux mois du Mondial, on imagine mal Zidane fermer cette porte en rejoignant Chelsea.

Et aussi…

Il y a quelques noms ronflants parmi les entraîneurs disponibles. Joachim Löw, toujours en quête d'un nouveau projet depuis qu'il a quitté la sélection allemande. Mais aussi Rafael Benitez, qui avait déjà connu une expérience à Chelsea, tout comme le Portugais André Villas-Boas, également sur le marché. Ou encore les Argentins Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Mais ils apparaissent tous comme options secondaires derrière les trois favoris précédemment cités.

