"Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse." L'affaire semblait ficelée et Angel Di Maria plutôt confiant si on se fie à ses déclarations à la chaîne argentine TNT Sports. Voilà plusieurs mois que le dossier de sa prolongation, même si elle n'a jamais été officialisée, semblait régler. Mais, à force de traîner, le doute, alors sa prolongation d'un an figure en option dans son contrat, est désormais permis alors que son bail s'achève le 30 juin prochain.

Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que l'option est loin d'être levée et que l'Argentin s'éloigne de jour en jour de Paris. Bien moins fringant cette saison, Di Maria souffre de la concurrence de son compatriote Lionel Messi sur le flanc droit. S'il a beaucoup joué du fait de l'absence longue durée de Neymar, El Fideo, à 34 ans, ne figure plus comme un titulaire indiscutable à Paris et ses pâles statistiques (3 buts, 4 passes décisives) ne plaident pas en sa faveur. Dès lors, les dirigeants parisiens poursuivraient d'autres objectifs et pourraient bien décider de ne pas lever son option d'un an supplémentaire.

Leonardo toujours séduit par Paqueta

Leonardo a toujours dans le viseur Lucas Paqueta, le maître à jouer de l'Olympique Lyonnais , dont les récentes prestations beaucoup plus moyennes n'ont pas entamé le crédit auprès du PSG. Porté par l'envie de régénérer son effectif, Paris pourrait donc faire une croix sur le meilleur passeur de son histoire pour tenter le pari Paqueta.

