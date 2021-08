2 et 3 : Mbappé vise le podium des plus gros transferts

Si Kylian Mbappé est transféré au Real Madrid pour 160 millions d'euros, ou plus, et on se dirige vers plus car le PSG a réfusé la première offre du Real Madrid selon Téléfoot et Le Parisien, il deviendra le deuxième ou troisième transfert le plus onéreux de l'histoire.

S'il est transféré au Real Madrid, il occupera dans tous les cas le podium avec son précédent transfert de l'AS Monaco en direction du Paris Saint-Germain. Car une vente en direction de la Casa Blanca va automatiquement débloquer le bonus accordé à l'AS Monaco en 2017.

La vente avait été actée à 145 millions d'euros fixes, plus 35 millions en bonus, pour un total de 180 millions d'euros. Il ne restera qu'à placer l'éventuel transfert du PSG vers le Real dans la hiérarchie. Il ne sera pas en-dessous des 160 millions (voir partie sur le Real Madrid).

Kylian Mbappé peut-il devenir le transfert le plus cher de l'histoire du football ? Cela semble peu probable de battre les 222 millions d'euros de clause payés par le PSG au FC Barcelone en 2017. Mbappé n'a plus qu'une année de contrat et la première offre du Real est en ce sens généreuse.

Mais en même temps, on parle du Real Madrid et la politique de "stars" de Florentino Pérez n'a pas de limite. Est-il un homme capable de faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire du football ? Oui, car il aime marquer les esprits et veut rappeler qu'elle est la place du Real Madrid dans ce grand cirque.

Il est un négociateur redoutable, lui qui officie dans la plus grande boite de BTP d'Espagne et du monde, Grupo ACS, tout en étant classé à la 1 517e place du classement des hommes les plus riches du monde par Forbes. Le Real Madrid devrait revenir à la charge avec une offre revue à la hausse d'ici mardi soir, minuit. Une seule question demeure : il y aura-t-il une ou plusieurs offres dans le "plan Mbappé" ?

Les transferts les plus chers de l'histoire

Classement / joueur Saison Club vendeur Club acheteur prix 1. Neymar 17/18 FC Barcelone PSG 222 millions d'euros (paiement clause) 2. Eden Hazard 19/20 Chelsea FC Real Madrid 160m (voir ici bas, *) 3. Kylian Mbappé 17/18 AS Monaco PSG 145m 4. Philippe Coutinho 17/18 Liverpool FC FC Barcelone 135m 5. Ousmane Dembélé 17/18 Borussia Dortmund FC Barcelone 135m 6. João Félix 19/20 SL Benfica Atlético de Madrid 127m (paiement clause) 7. Antoine Griezmann 19/20 Atlético de Madrid FC Barcelone 120m (paiement clause) 8. Jack Grealish 21/22 Aston Villa Manchester City 117,5m 9. Cristiano Ronaldo 18/19 Real Madrid Juventus 117m 10. Romelu Lukaku 21/22 Inter Chelsea FC 115m

1 : Paris, un record de vente ?

Paris n'a jamais été un club vendeur, ou un club dans la nécessité de vendre, principalement depuis l'arrivée du Qatar en 2011. En cas de vente, Kylian Mbappé deviendra, de loin, la plus grosse vente de l'histoire du club de la capitale. A l'heure actuelle, c'est Gonçalo Guedes qui détient ce titre avec sa vente à Valence en 2018, contre 40 millions d'euros. Suivent ensuite David Luiz (35M, à Chelsea en 2016) et Ronaldinho (32 millions, à Barcelone en 2003).

35 : Monaco est aussi dans le coin

Nous l'évoquions plus haut : l'AS Monaco est une troisième partie, passive ici, de ce possible deal entre le PSG et le Real Madrid. Dans l'accord passé en 2017 dans le cadre du prêt payant avec option d'achat obligatoire - à la seule condition que le PSG ne descende pas en Ligue 2 - Monaco devait recevoir un bonus de 35 millions d'euros. Mais pas à n'importe quelle condition

Monaco touchera ce bonus si Mbappé est transféré avant la fin de son contrat, ou s'il prolonge celui-ci, avait rapporté L'Equipe en 2019. Si Mbappé quitte le PSG à la fin de son contrat le 1er juillet 2022, Monaco ne touchera pas ce bonus.

AS Monaco's striker Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal against Manchester City during the UEFA Champions League Round of 16 soccer match between Manchester City FC and AS Monaco at the Etihad stadium in Manchester, United Kingdom on Februa Crédit: Getty Images

1 : Mbappé, futur roi des transferts au Real ?

Het Laatste Nieuws, finalement coûté 160 millions d'euros. Kylian Mbappé deviendra le co-joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, ou le plus cher, en cas de transfert en direction de l'Espagne. Pourquoi nous évoquons la notion de "co-joueur" ? Et bien, Eden Hazard a été acheté plus cher que prévu par le Real Madrid. Annoncé à 100 millions d'euros, puis 115 en 2019, le recrutement de l'international belge de Chelsea au Real Madrid a, selon les quotidiens belges La Dernière Heure et, finalement coûté 160 millions d'euros.

Les deux médias belges ont en effet eu accès à des documents FIFA retraçant le détail de l'opération. Y figuraient les bonus liés à la formation qui avaient eux fait l'objet d'une tentative d'escroquerie par une entreprise coréenne. Dans lesdits documents, il est indiqué que le club formateur d'Hazard à ses 12 et 13 ans, l'AFC Tubize ASBL, doit toucher des indemnités sur trois années, le transfert étant découpé en trois versements (40 millions en 2019, 56 millions en 2020 et 64 millions en 2021, qui font 160).

Eden Hazard, Real Madrid Crédit: Getty Images

0 : Un Real peu dépensier

Le Real Madrid n'a plus dépensé un centime sur le marché des transferts, hormis ses obligations envers Chelsea pour la dernière partie du transfert d'Eden Hazard, depuis son gros été 2019 (355 millions d'achats). Deux ans sans dépenser d'argent et deux ans avec des entrées d'argents intéressantes : 101,5 millions d'euros en 2020 et 78 millions en 2021 selon Transfermarkt.

Officiellement, le Real Madrid dispose d'un solde de 122,1 millions d'euros sur ses comptes. Il a perdu 300 millions d'euros à cause de la pandémie de Covid-19, mais il n'a souffert d'aucune perte sur les bilans des deux dernières saisons (874 000 euros, après impôts en 20-21 et 313 000 en 19-20). Si le club espagnol s'est serré la ceinture ces derniers mois, en demandant des réductions de salaires à ses joueurs, il a aussi préparé le terrain pour une opération spéciale, quelque soit le timing de celle-ci.

11/09 : Retour à la "casa"

C'est la date du retour du Real Madrid dans son mythique Santiago Bernabéu. En travaux depuis juin 2020, l'enceinte madrilène va pouvoir accueillir de nouveau les matches de la Casa Blanca à partir du 11 septembre prochain, date d'un Real-Celta Vigo (16h15). Forcément, retrouver le Santiago Bernabéu tombe à pic pour célébrer une potentielle arrivée d'un certain Mbappé. Il y a un sens fort du symbole au Real Madrid.

Pas de 7, pas de 10 : quel numéro de maillot ?

Attention, ceci est important pour ceux qui comptent - éventuellement - acheter le futur maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid, si son transfert se concrétise. Depuis 2019, il n'est plus possible de changer de numéro après la fin du mercato estival en Liga, comme cela était le cas avant, sous ordre de la Fédération espagnole. Les joueurs ayant entamé le championnat, qui est la date zéro pour l'attribution définitive des numéros, ne peuvent plus changer désormais.

Les numéros au Real Madrid sont donc figés. Le n°7 que porte Mbappé au PSG est déjà pris par Eden Hazard. Le n°9 est porté par Karim Benzema, le n°10 par Luka Modric. Le n°12, son premier numéro chez les Bleus, est pris par Marcelo. Le 19, porté symboliquement par Karim Benzema lors de son retour avec l'équipe de France, est aussi pris par Alvaro Odriozola. Bon, on lève le suspense : de 1 à 24, tout est pris.

En Liga, il est interdit de choisir un numéro fantaisiste, comme le 99 refusé à Andrey Lunin en 2018. Un joueur de l'équipe première doit porter un numéro de 1 à 24. Les joueurs avec un contrat "filial", peuvent choisir à partir du 25 tout en restant raisonnable. Si on suit le règlement de la Liga et le besoin de compléter les maillots, Mbappé va logiquement finir avec le n°25, celui-ci n'étant pas pris par un moins de 23 ans.

Si personne ne quitte l'effectif du Real d'ici le 31 août, probable que le Real doive faire une demande spéciale pour qu'il récupère son n°29 de l'AS Monaco et de sa première saison au PSG, son numéro symbolique. Après le transfert au Real Madrid, il y aura le "maillot-gate".

