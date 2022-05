Après sept saisons, l'histoire devrait bien s'arrêter entre Angel Di Maria et le PSG. Si la nouvelle n'a pas (encore) été officialisée, cela ne semble désormais plus qu'une question de temps. L'intéressé a même lâché un indice sur son compte Instagram, en publiant une photo avec ses coéquipiers accompagnée de la légende : "Merci". Mauricio Pochettino et son staff sont également présents sur le cliché.

Ad

"Merci à ton mon ami, je t'aime", lui a répondu Marco Verratti dans un commentaire. Si les ultras du PSG pourraient rendre hommage au "Fideo" samedi lors de la réception de Metz, la presse italienne, elle, est unanime quant à sa prochaine destination. Sauf surprise de dernière minute, Di Maria devrait rejoindre la Juventus Turin. Un contrat d'une année, avec une autre en option, serait dans les tuyaux. Quant à son futur salaire, il devrait avoisir les 7-8 millions d'euros plus bonus.

Ligue des Nations Deschamps : "Kylian Mbappé est Français, ça me va" IL Y A 20 HEURES

Arrivé en août 2015 en provenance de Manchester United contre 63 millions d'euros, l'Argentin s'apprête à saluer définitivement la capitale, samedi. Nul ne doute que l'émotion sera grande au Parc des Princes.

Ligue 1 Salah, Lukaku, Darwin… Si Mbappé s'en va, qui pour le remplacer ? 17/05/2022 À 21:57