Mission accomplie pour l'OM ! Dimanche soir, les Marseillais ont battu l'OGC Nice (2-1) dans le choc au sommet de la Ligue 1 grâce à des buts d'Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu. Mario Lemina a réduit l'avantage en fin de match. Une réaction trop tardive des Aiglons qui ont perdu leur place sur le podium, contrairement à leurs adversaires du soir qui remontent au deuxième rang et deviennent les seuls dauphins du PSG.

L'enjeu était grand, mais l'Olympique de Marseille n'était pas pressé. Les hommes de Jorge Sampaoli, suspendu et placé dans les hauteurs d'un Stade Vélodrome garni, ont marqué à chaque fin de période. Ils ont dominé la première heure de jeu, et notamment la première période. Face à des Niçois bien regroupés à l'arrière et prêts à porter le danger en contre-attaque, ils ont été patients et méticuleux.

C'est Calvin Stengs, pourtant, qui a allumé la première mèche d'une reprise du plat du pied non cadrée sur un centre de Melvin Bard (24e). La réaction marseillaise ne se faisait pas attendre, et William Saliba a mis à contribution Walter Benitez (26e), invincible depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Les Niçois ont finalement craqué dans les arrêts de jeu - alors que l'OM se montrait plus pressant - sur un penalty concédé par Jean-Clair Todibo face à Cengiz Under, et converti par Arkadiusz Milik (1-0, 45e+4).

