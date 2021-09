Ui-Jo Hwang, Willian José, Giovanni Simeone ou encore Andy Delort : Pablo Longoria s'est longtemps trituré les méninges, a élaboré des plans pour trouver une doublure à Arkadiusz Milik. Finalement, l'OM n'a trouvé personne. "Il y a une position de l'entraîneur et la situation du club qui n'a pas pu compléter la totalité de l'équipe, a regretté Jorge Sampaoli. Ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut accepter. Nous avions souligné notre préoccupation pour avoir un attaquant en plus."

Un échec qui, jusqu'ici, n'a aucune conséquence malgré l'absence de Milik depuis le début de saison. Parce qu'un gamin de 21 ans a pris feu. Alors qu'il semblait plutôt destiné à la réserve, Bamba Dieng a profité de l'absence du buteur de l'OM pour se faire une place. Deux buts dimanche dernier à Monaco (0-2), l'ouverture du score face à Rennes (2-0) ce dimanche , le Sénégalais a vécu une semaine folle et prouvé que Sampaoli qu'il avait bien fait de lui donner sa chance. Depuis ses débuts à Marseille, où il a débarqué l'an dernier de son Sénégal natal, il affiche un taux de réussite saisissant : 4 buts en 287 minutes de jeu soit un but toutes les 71 minutes.

La joie de Bamba Dieng, auteur d'un doublé sur la pelouse de Monaco, le 11 septembre 2021. Crédit: Getty Images

Maladroit mercredi, décisif dimanche

Il a aussi prouvé sa force de caractère après un match raté à Moscou en milieu de semaine, alors qu'il occupait le côté gauche de l'attaque. Maladroit face au Lokomotiv, il avait dû affronter quelques critiques assez sévères car le vent tourne vite sur la Canebière. Mais Dieng n'a pas douté. Il faut dire qu'il ne sort pas tout à fait de nulle part. Meilleur buteur de première division sénégalaise à l'issue de la saison 2019/2020 pour son premier exercice chez les professionnels, il a débarqué à Marseille dans la foulée le cadre du partenariat avec Diambars. D'abord sous la forme d'un essai de deux mois, puis sous forme d'un prêt avec option d'achat en octobre dernier.

Moins d'un an plus tard, il est la deuxième option de l'équipe première au poste si prisé et si exposé de numéro 9. Qui l'eut cru ? L'histoire est improbable pour celui qui vit encore au centre de formation de l'OM. Mais le principal intéressé vit son conte de fée avec beaucoup de recul. L'échec de l'OM pour trouver un attaquant au mercato ?

Luan Peres prend Bamba Dieng dans le bras, l'OM s'impose à Monaco (0-2) - Ligue 1, le 11 septembre 2021 Crédit: Imago

"Je ne pense même pas à ça", a répondu la nouvelle sensation olympienne au micro d'Amazon Prime ce dimanche après la victoire face à Rennes (2-0). "Je me donne à fond à l'entraînement. Je connaissais mes capacités. Le coach m'a fait confiance et j'ai saisi ma chance." Milik pourrait revenir dès mercredi à Angers : "Le retour de Milik sera bienvenu car il augmentera nos possibilités de but", a commenté Sampaoli ce dimanche. Si le Polonais devait encore s'absenter, le coach argentin sait désormais qu'il peut compter sur son nouveau soldat. Un petit gamin de 21 ans. Inconnu il y a quelques mois encore, capital depuis une semaine.

