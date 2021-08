Tout va décidément très vite sur le Vieux Port. Quelques mois à peine après avoir connu pertes et fracas en interne et dans son centre d'entraînement, revoilà l'Olympique de Marseille sur le devant de la scène pour de bonnes raisons. Certes, l'ennemi juré Paris Saint-Germain a quelque peu vampirisé l'attention au mois d'août, à autres moyens, autres gloires. Mais le club phocéen a déjà réussi son premier défi : retrouver un élan positif et faire tourner les regards par envie, non plus par mépris.

A vrai dire, évoquer l'été marseillais comme celui du plus réussi de l'Hexagone était jusqu'il y a peu – et un certain Lionel M. – une option tout à fait défendable. Sans ressources, Marseille se devait d'être malin sur le marché des transferts afin d'ouvrir "pour de vrai" l'ère Jorge Sampaoli. Technicien à la patte tactique énorme, l'Argentin a pu façonner son groupe. Son arrivée sur le banc de l'OM était une curiosité, son recrutement est même devenu une attraction. Il ne s'est quasiment pas passé une semaine cet été sans qu'un joueur signe, ou ne s'apprête à rejoindre la Canebière.

Les noms ne sont pas toujours ronflants. Mais les paris comme Ünder ou Guendouzi, les signatures frissons de Gerson et de la Fuente, ou encore les certitudes offertes par Saliba ont de nouveau placé Marseille parmi les centres d'attention du football français. De ce mercato tout feu tout flamme sorti des braises ardentes d'un budget limité est née une réelle excitation, et pas seulement dans le Sud-Est de la France. Du chaos d'un Centre Robert Louis-Dreyfus saccagé et de la contestation populaire a de nouveau jailli la lumière.

Ligue 1 Messi, une bonne nouvelle (aussi) pour la L1 ? "Je n'ai pas envie que ça devienne Disneyland" 11/08/2021 À 11:37

Messi, une bonne nouvelle (aussi) pour la L1 ? "Je n'ai pas envie que ça devienne Disneyland"

Un mercato frisson, un jeu plein d'émotion

En engageant Jorge Sampaoli sur le banc et en plaçant Pablo Longoria à la tête de l'organigramme sportif du club, Frank McCourt savait de toute façon dans quelle voie il s'engageait. Celle d'un football plaisir, d'un football riche d'idées et d'envie, bien que pas sans risque. L'OM a laissé tomber – pour quelque temps en tout cas – les économies de bout de chandelle pour se concentrer sur le cœur de son activité : le jeu. Il a suffi d'un premier match de championnat pour s'en convaincre, ce Marseille-là ne laissera personne indifférent.

L'équipe du technicien de 61 ans est encore imparfaite, parfois clairement déséquilibrée. Mais elle regorge de volonté et d'opportunités pour que ceux qui la composent puissent s'exprimer. Oublié le Marseille soporifique, incapable de se montrer dangereux en Ligue des champions sous Villas-Boas. Celui de Sampaoli bat déjà des records, comme le nombre de ballons touchés dans la surface montpelliéraine (47) dimanche dernier, ce qu'aucune équipe phocéenne n'avait fait à l'extérieur depuis 2006-2007 (saison à partir de laquelle Opta analyse la Ligue 1). Même menée 2-0 sur un coup du sort – le but contre son camp de Luan Peres, pourtant tout sauf inintéressant à la Mosson – et un coup de génie de Gaëtan Laborde, l'OM n'a jamais renié sa nouvelle identité. Il a joué haut, a pris des risques. Et possède dans ses rangs un joueur capable de changer un match à lui-seul : Dimitri Payet.

Le Réunionais, sur la lancée de sa belle deuxième partie de saison 2020-2021, a montré toute son importance dans le système de son coach, en faux numéro neuf mais vrai détonateur du jeu marseillais. "On utilise Payet à différentes hauteurs sur le terrain, a détaillé Jorge Sampaoli en conférence de presse vendredi. Il peut jouer au milieu mais aussi un cran plus haut. Il peut jouer faux 9 ou N°10. Il peut aussi marquer des buts. Sa finition nous donne une option supplémentaire." Le doublé de l'ancien joueur de West Ham a fait s'exulter son entraîneur. Au Vélodrome d'en profiter maintenant.

"Etre à la hauteur de l'identité du club"

Après des mois de sevrage, l'arène phocéenne va pouvoir revêtir ses habits de lumière. Les supporters marseillais attendaient les ambiances de folie depuis le 6 mars 2020, et un match nul gorgé de frustration contre Amiens (2-2). 50 000 spectateurs sont annoncés pour la réception de Bordeaux samedi. Signe aussi de cette passion qui ne demandait qu'à être un peu plus ravivée par le ballon. "On l’a vu contre Villarreal (en présaison, victoire 2-1), le retour du public est une très bonne chose, se réjouit Pape Gueye. On a à cœur de faire un gros match. Bordeaux a perdu le premier match, ils voudront se racheter. On voudra gagner dans notre stade rempli."

Le stade Vélodrome de Marseille. Crédit: Getty Images

Arrivé la saison passée depuis Le Havre, le milieu de terrain est logé à la même enseigne que les recrues de l'été. Lui non plus n'a jamais connu un Vélodrome plein, et sa clameur comme peu de stades hexagonaux peuvent offrir. "Je n’ai pas peur du Vélodrome, je ne serais pas là sinon, clame le joueur de 22 ans. C’est un plus ! Si dimanche, je ne suis pas bon, ce ne sera pas à cause du stade. Beaucoup d’équipes aimeraient jouer dans un stade comme le Vélodrome."

"Il y aura de la pression pour l’adversaire mais aussi pour nous, prévoit pourtant Sampaoli. Il y aura beaucoup d’émotions, il faudra être à la hauteur de l’identité du club." Droit au but, donc. Contre une équipe avec aussi peu de garanties que Bordeaux, battu par le promu Clermont lors de la première journée, le résultat peut être spectaculaire. Avant même le coup d'envoi, Marseille est redevenu un volcan prêt à rentrer en éruption, l'OM une locomotive du train de la hype. C'est déjà une belle victoire.

Ligue 1 Le patron de l'OM, c'est encore lui : "On va revoir le Payet que l'on a toujours connu" 08/08/2021 À 22:09