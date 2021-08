Et maintenant, on fait quoi ? Après une fin de semaine dernière incandescente, entre un coup de pression public de son président et les sifflets de son stade , Kylian Mbappé ne traverse pas vraiment la période la plus sereine de sa (jeune) carrière. "", avait ainsi lâché Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi. En fin de contrat dans un an, l'international français semble toujours le doute. Et dans l'impasse.