Christophe Galtier est le premier à savourer la renaissance de Neymar en cette seconde partie d'année 2022. Une nouvelle fois décisif cette saison, le Brésilien a ajouté un but et une passe décisive à son joli tableau de bord de la saison 2022/2023, dimanche au Moustoir face à Lorient (1-2). Il a été encore le détonateur de la victoire pour le champion en titre, menacé par Lens au classement.

Malin en début de rencontre pour piquer un ballon dans les pieds du pauvre Yvon Mvogo, le Brésilien a fini le travail et marqué sa 11e réalisation de la saison en Ligue 1. En fin de rencontre, il a délivré une 9e passe décisive en trouvant sur corner la tête de Danilo Pereira (81e). Tueur dans la surface, distributeur de caviars, chef d'orchestre, l'ancien du Barça continue d'endosser plusieurs costumes avec succès.

Utilisé comme meneur axial derrière Kylian Mbappé et Hugo Ekitike dimanche, "Ney" a été un vrai lien entre milieu et attaque, notamment en seconde période quand Paris a plus souffert et qu'il a fallu jouer plus bas. Cette nouvelle prestation pleine a ravi Christophe Galtier. Premier défenseur du meneur de la Seleção, le technicien parisien a apprécié l'esprit collectif permanent de son joueur au micro de Prime Vidéo.

La Coupe du monde n'a pas eu d'influence sur la prestation de Ney

"Depuis le début de la saison, Ney joue pour l'équipe. Il est à un très bon niveau, c'est peut-être, en ce moment, le meilleur Neymar qu'on ait vu au Paris Saint-Germain. Il se prépare bien, il est déterminé, motivé. Évidemment qu'il peut y avoir la fameuse question de la Coupe du monde, mais elle n'a pas eu d'influence sur la prestation de Ney, mais elle peut avoir une influence sur d'autres joueurs, certains qui sont revenus de blessures. C'est dur à gérer pour les joueurs.", a analysé le coach parisien au micro de Prime Vidéo.

Concernant la victoire difficile de ses hommes, Galtier a perçu de la fatigue après la reprise. Il a préféré retenir la victoire que la manière. "Il y a eu deux périodes totalement différentes, la première où on a bien démarré avec 3-4 situations pour creuser l'écart. On a pressé assez haut, on a eu beaucoup d'opportunités, malheureusement ratées. Je suis satisfait de la première période."

L'ancien coach de Saint-Etienne, Lille et Nice a également mis en avant la qualité discutable du terrain breton pour expliquer les difficultés des siens. "La seconde période a été plus difficile. Tout d'abord, il y a la qualité de Lorient, il ne faut rien leur enlever. Après, il y a eu aussi la fatigue, il y a eu un terrain difficile. Sur un plan technique, quand vous jouez face à un bloc bas, il faut avoir des enchaînements justes. La fatigue associée à l'état du terrain a fait qu'il y a eu beaucoup de déchet technique."

