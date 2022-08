Eric Bailly n’avait plus rejoué un match d’une compétition domestique depuis le 30 décembre dernier, à l’occasion d’un match remporté à Old Trafford par les Red Devils face à Burnley (3-1) en Premier League. Ce jour-là, Ralf Rangnick avait titularisé l’Ivoirien, avant de le remplacer à la 65e minute. Mais Bailly ne se doutait probablement pas qu’il venait de disputer son dernier match officiel avec son club.

Entre cette date et son apparition sur la pelouse de l’Allianz Riviera, où il a suppléé le Bosnien Sead Kolasinac à la 58e, alors que l’OM menait 3-0, l’ancien joueur de Villarreal s’était contenté de cinq rencontres avec sa sélection - trois lors de la CAN au Cameroun, et deux autres en matches amicaux en France (1-2) et en Angleterre (0-3) en mars dernier - et de 144 minutes accordées par Erik ten Hag, le nouvel entraîneur mancunien, lors de la préparation estivale.

Marseille, c'était un risque

La saison dernière, Bailly a disputé sept matches avec Manchester United, toutes compétitions confondues, et rien ne semblait indiquer que l’arrivée de Ten Hag allait changer son statut de remplaçant de luxe. Je crois en effet qu’il était important pour lui de partir, afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Il ne pouvait rester dans cette situation, en jouant aussi peu. Depuis plusieurs années, il joue peu, et cela a évidemment freiné sa progression. Alors oui, aller à Marseille, où on doit être vite performant, c’est prendre un risque, et si l’OM a décidé de faire venir un joueur qui ne jouait quasiment plus depuis des mois, c’est parce que les décideurs olympiens ont des certitudes sur lu , explique Patrice Beaumelle, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire (avril 2020-avril 2022), qui lui a toujours maintenu sa confiance en équipe nationale.

Beaumelle, alors adjoint d’Hervé Renard en Côte d’Ivoire, avait découvert Bailly en 2014 lors d’un match de Liga entre le FC Barcelone et l’Espanyol, le premier club européen du défenseur ivoirien (44 sélections, 2 buts). “Quand j’ai pris la tête des Eléphants, je n’ai jamais hésité à faire appel à lui, même s’il ne jouait pas beaucoup en club. Car c’est quelqu’un sur qui on peut compter”.

A Manchester, la onzième recrue estivale d’Igor Tudor a été parfois blessée, mais sa présence récurrente sur le banc de touche ou dans les tribunes a surtout été actée au nom d’une forte concurrence dans le secteur défensif des Red Devils. “Lors de sa première saison à United (2016-2017), José Mourinho, arrivé en même temps que lui, l’a pas mal fait jouer (38 matches toutes compétitions confondues, ndlr). Puis son temps de jeu a diminué lors des saisons suivantes (19, 17, 11, 27 et 7 matches, ndlr). Je lui avais demandé pourquoi il ne quittait pas le club, mais il me répondait que les dirigeants mancuniens voulaient le conserver”, poursuit Beaumelle.

“Il a été patient. A Manchester, on ne lui a pas assez permis de montrer ses qualités, car il enchaînait rarement les matches. Je crois qu’il a fait un très bon choix en allant à Marseille, un endroit où il est désiré, et où il devrait rendre de nombreux services, car c’est un joueur habitué au haut niveau, qui a l’habitude la pression, que ce soit en sélection ou à Manchester United”, intervient Max-Alain Gradel, l’attaquant de Sivasspor (Turquie) et qui fréquente Bailly chez les Éléphants depuis plus de sept ans.

Il va rendre des services à l’OM

L’ancien attaquant de Saint-Etienne et Toulouse, qui présente son cadet comme un homme “calme, discret, bon coéquipier, facile à gérer, compétiteur et surtout très travailleur”, espère qu’Igor Tudor, l’exigeant entraîneur olympien, saura laisser à Bailly le temps de s’adapter. “Il faut qu’on lui laisse le temps nécessaire pour connaître ses coéquipiers, apprendre à jouer avec eux, s’acclimater à la façon de travailler de son coach. Il est arrivé à la fin du mercato, après avoir effectué toute sa préparation avec Manchester. Physiquement, je pense qu’il est bien. Mentalement, il a envie de prouver que Marseille a eu raison de lui faire confiance. Mais le connaissant, je peux vous assurer qu’il va répondre présent si on lui demande de débuter les matches”.

Igor Tudor fait jouer son équipe en 3-4-3 et ça marche, comme le prouve le bon début de saison de l’OM (2e avec 10 points). Pas un souci pour Bailly. “Il a l’habitude de jouer dans ce système. Il l’a fait à Manchester, et j’ai déjà fait évoluer la Côte d’Ivoire avec trois défenseurs. Il est à l’aise dans cette configuration, ou dans une défense à quatre”, reprend Patrice Beaumelle. Le droitier Bailly est dépeint par son ancien sélectionneur comme un défenseur “adroit dans la relance, rapide, à l’aise dans les duels et le défi physique, et plus le niveau des matches est élevé, plus il est performant. S’il a pu commettre des erreurs lors de ces derniers matches, en club ou en sélection, et notamment au niveau de la concentration, c’est parce qu’il jouait peu. Oui, je pense qu’il a trop accepté son rôle de remplaçant de luxe à United, mais non, la marche n’était pas trop haute quand les Anglais l’ont acheté à Villarreal (38 millions d’euros, ndlr).”

Depuis Sivas, en Anatolie centrale, Max-Alain Gradel a promis de suivre de près les performances de son compatriote, dont le temps de jeu devrait largement augmenter lors de son séjour marseillais. “Avec le championnat et la Ligue des Champions, Eric va avoir les occasions pour montrer que c’est un excellent défenseur, et qu’il avait largement le niveau pour évoluer à Manchester United…”

