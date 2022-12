Prenez note. La saison 2024-2025 de Ligue 1 et Ligue 2 ne débutera pas avant le 16 août 2024 en raison de la tenue des Jeux Olympiques de Paris (26 juillet-11 août). "Ces dernières semaines, la ministre de la Culture d'une part et la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques d'autre part ont mené un travail de concertation avec les organisateurs des événements culturels et sportifs qui nécessitent habituellement des renforts d'Unités de forces mobiles (UFM), en lien permanent avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (...) Grâce à un aménagement de leur déroulement, les championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2 pourront reprendre à partir du 16 août", indique le communiqué du ministère de la Culture dans un communiqué portant sur la sécurisation des évènements culturels et sportifs de l'été 2024.

Une circulaire "portant sur les festivals, manifestations festives et événements sportifs de l'été 2024" a ainsi été adressée mardi aux préfets par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak et la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castera, selon le communiqué, qui rappelle que "près de 30.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en moyenne tous les jours, pour la sécurité" des JO.

Cet aménagement du calendrier pour cause de JO ne devrait constituer qu'un changement à la marge pour la L1, qui commencera la saison 2023-2024 les 12 et 13 août 2023 en raison du passage de l'élite de 20 à 18 clubs, permettant de réduire le nombre de journées de 38 à 34. La L2 doit de son côté basculer à 18 clubs à partir de l'exercice 2024-2025.

