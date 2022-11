Ce n'est plus un secret pour personne. Bien avant qu'il ne décide de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a reçu quelques coups de fil. De Florentino Pérez, qui voulait l'attirer au Real Madrid. De son entourage. Et de quelques autres personnes (très) influentes. A commencer par le président de la République, Emmanuel Macron, visiblement attaché à ce que la star de Bondy reste en Ligue 1

C'était en décembre, janvier, février, mars...", a confié l'attaquant parisien dans un entretien accordé à ", a confié l'attaquant parisien dans un entretien accordé à Sports Illustrated . Ces derniers mois, le chef d'état français et le buteur tricolore avaient déjà, tous deux, confirmé l'existence d'échanges téléphoniques. Mais ils étaient restés très peu loquaces sur les arguments avancés par le président

"Il m'a appelé pour me dire : 'Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime', a révélé Mbappé. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez." La suite, vous la connaissez.

