Je suis très content de continuer l’aventure, de rester en France, à Paris dans ma ville, a déclaré Mbappé. J’ai toujours dit que Paris était ma maison. J’espère continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au foot et gagner des trophées." C'est un samedi de folie pour Paris ! L'effervescence était déjà à son comble après l'annonce par l'ensemble des médias de la prolongation imminente de Kylian Mbappé au PSG . La star parisienne a lui-même annoncé qu'il prolongeait quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre face à Metz dans un Parc des Princes en fusion. ", a déclaré Mbappé.

Présent à ses côtés, Nasser al-Khelaïfi s'est lui aussi exprimé, confirmant que le nouveau contrat de Mbappé allait s'étendre jusqu'en juin 2025. "Je suis fier de vous donner une belle nouvelle : Kylian Mbappé a signé jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain." Le président du club de la capitale peut savourer. Longtemps, il semblait acquis que l'ancien Monégasque allait quitter le champion de France pour rejoindre le Real Madrid.

Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025 Crédit: Getty Images

C'est le dénouement d'une très longue saga . Mbappé était déjà courtisé par le Real Madrid en 2017, après avoir explosé sous les couleurs de Monaco. Le PSG, après avoir pourtant déjà recruté Neymar pour 222 millions d'euros, avait finalement obtenu la signature du prodige de l'ASM dans le cadre d'un prêt d'un an avec option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros. Le club merengue, qui avait préféré ne pas s'aligner sur l'offre parisienne, était revenu à la charge l'été dernier avec une offre de 200 millions d'euros, à un an du terme du contrat de Mbappé au PSG.

Un gros lifting à venir ?

Paris avait pris un énorme risque en refusant la proposition du Real, s'exposant à perdre sa star à l'issue de son bail le 30 juin prochain sans récupérer la moindre indemnité de transfert. La tendance a longtemps semblé à un départ de Mbappé, qui souhaitait déjà rejoindre la formation madrilène l'été dernier, et encore davantage après l'élimination du PSG par le club espagnol en 8es de finale de la Ligue des champions en mars dernier. Mais le vent a tourné ces derniers jours. Et il a soufflé en faveur de Paris. Au grand dam de l'Espagne en général, et du Real en particulier

Kylian Mbappé pose avec Nasser Al-Khelaifi après l'annonce de sa prolongation de contrat au PSG Crédit: Getty Images

Le club de la capitale a vraisemblablement employé les très gros moyens pour convaincre sa star de rester. Et pas seulement financiers. Mbappé n'a jamais fait de mystère sur sa volonté de lier son choix de carrière au projet sportif qui lui était proposé. La saison délicate du club de la capitale, malgré le 10e titre de champion de France, laissait envisager l'hypothèse de changements radicaux au sein du club. Sur ce point capital, Paris a manifestement su se montrer très convaincant. L'organigramme semble amené à connaître un sérieux lifting. Zinedine Zidane est notamment évoqué pour succéder à Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, et Luis Campos à Leonardo pour celui de directeur sportif.

Les prochaines semaines s'annoncent frénétiques à Paris. Mais tout a commencé en ce samedi où le PSG a réussi ce qui semblait longtemps impossible en s'assurant les services de son homme providentiel. Celui qui l'a porté vers le titre en terminant meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Celui qui n'est plus devancé que par Edinson Cavani, l'homme qui a marqué le plus de buts pour le PSG avec 200 réalisations. Mbappé en totalise 168 et peut raisonnablement envisager de dépasser l'Uruguayen. Et faire un pas de plus dans la légende d'un club dont il incarne plus que jamais le projet.

Kylian Mbappé, PSG, Eurosport Crédit: Eurosport

