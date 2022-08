Les Gones ont pris leur temps mais confirment leur bon début de saison. Les Lyonnais ont décroché une nette victoire face à Troyes (4-1), vendredi, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Ce nouveau succès à domicile fait suite à celui contre Ajaccio (2-1) alors que les hommes de Peter Bosz n'avaient pas joué le week-end dernier. L'OL recolle au leader parisien pendant que l'ESTAC subit un troisième revers et se retrouve bonne dernière.

Avec Rémy Riou titulaire dans les buts en raison de la suspension d'Anthony Lopes, tout comme Corentin Tolisso dans l'entrejeu, l'OL a idéalement démarré la rencontre. Bien aidé par une passe en retrait trop molle d'Adil Rami, Alexandre Lacazette est allé facilement ajuster Gauthier Gallon pour une ouverture du score en un peu plus de deux minutes (1-0, 3e). Avec en plus 70% de possession de balle face à des visiteurs très prudents, les Gones semblaient déjà lancés vers une soirée parfaite.

Sauf qu'au lieu de poursuivre sur leur lancée, les Rhodaniens se sont mis à ronronner. Rami et ses partenaires ont ainsi pu se remettre à l'endroit en reprenant doucement confiance pour jouer sur les côtés. Mama Baldé, Wilson Odobert, 17 ans et arrivé du PSG cet été, mais aussi les pistons Yasser Larouci et Thierno Baldé ont commencé à faire souffrir les latéraux lyonnais Malo Gusto et Nicolas Tagliafico. Après deux centres repoussés, le dernier a concédé un penalty que Florian Tardieu s'est fait un plaisir de transformer pour l'égalisation (1-1, 39e).

