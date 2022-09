Ajaccio - Lorient : 0-1

Lorient est reparti de l'avant. Grâce à un but de Dango Ouattara après une belle action collective, les Merlus ont signé une troisième victoire en cinq matches de L1 pour compter 10 points et s'installer provisoirement à la sixième place avec un match en moins. Quatre jours après la claque à Lens (5-2), les Bretons ont confirmé leur début de saison prometteur en se relançant sur la pelouse d'Ajaccio, qui n'y arrive décidément pas pour son retour en L1. Incapables de se montrer vraiment dangereux, les Corses n'ont toujours pas gagné cette saison et affichent cinq défaites en six journées…

En bref : La saison s'annonce longue pour Ajaccio.

Brest – Strasbourg : 1-1

Brest n'y arrive plus. Depuis la gifle reçue face à Montpellier (0-7), le club breton est dans le dur. Battus à Rennes (3-1) mercredi, les Finistériens ont concédé le nul sur leur pelouse face à Strasbourg. Si les Alsaciens sont toujours en quête de leur premier succès de la saison, ça n'a rien d'infamant sur le papier. Sauf que Strasbourg a joué à 10 après l'expulsion de Sanjin Prcic à la 31e. Et Brest n'a pas su en profiter. Après avoir ouvert le score par Pierre Lees-Melou (6e), le club breton a en effet vu Ludovic Ajorque égaliser sur penalty (27e) et l'expulsion n'a donc rien changé. Brest et Strasbourg restent englués à la 17e et 18e place.

En bref : La claque face à Montpellier a laissé des traces à Brest.

