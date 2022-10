Le match Nice-Nantes (1-1) s'est terminé dans la confusion la plus totale dimanche dernier. Alors que le Gym a égalisé dans les derniers instants grâce à un penalty accordé à Nicolas Pépé, les Canaris ont fortement contesté cette dernière décision de l'arbitre. Une décision notamment contestée avec véhémence par Abdoul Kader Bamba et Alban Lafont qui lui ont reproché d'avoir accordé le penalty au Gym sans même vérifier auprès du VAR, ce qui avait été fait en première mi-temps dans l'autre camp. Les deux hommes ont finalement été expulsés par François Letexier.

Il aurait aussi fallu aller voir les images sur le penalty accordé à Nice

sa part de responsabilité quand ça se termine avec autant d'incompréhension". "Il aurait aussi fallu aller voir les images sur le penalty accordé à Nice, a-t-il d'abord déclaré. On ne peut contester que Jean-Charles Castelletto augmente bien sa surface corporelle pour commettre une main. Le problème consiste donc à évaluer l'influence du contact de Dante sur celle-ci. Or selon moi, même après avoir revu l'action, il n'y a pas d'ascenseur." Dans un entretien à paraître samedi dans L'Equipe , l'arbitre de la rencontre a reconnu "". ", a-t-il d'abord déclaré.

Après la rencontre, Antoine Kombouaré a accusé les arbitres d'avoir "menti" et d'avoir été "malhonnêtes". Une sortie qui a entraîné une réponse de Pascal Garibian, directeur de la DTA (direction technique de l'arbitrage) dans L'Equipe : "On ne peut pas accepter qu'un entraîneur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres, sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté", a-t-il souligné mardi dernier.

