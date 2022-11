Le football français est en deuil. Johan Hamel, qui a arbitré son premier match de Ligue 1 lors de Marseille-Lille en 2011, est décédé, annonce ce mercredi matin le SAFE (Syndicat des arbitres de football élite). L'arbitre de 42 ans a succombé à AVC mardi soir à la suite d'un entraînement. "A sa famille, ses proches et amis, le SAFE et les arbitres adressent leurs plus profondes condoléances", indique le syndicat des arbitres dans un communiqué.

Arbitre régulier en Ligue 1 depuis la saison 2015-16, Johan Hamel avait officié lors de huit rencontres de l'élite depuis le coup d'envoi de l'exercice 2022-23. Il avait notamment arbitré lors des matches Angers-Marseille (30 septembre) ou Ajaccio-PSG (21 octobre). Johan Hamel a arbitre son dernier match le 6 novembre dernier lors de Lille-Rennes (1-1). Après l'annonce de son décès, les clubs de L1 et L2 lui ont rendu hommage sur leurs réseaux sociaux.

