Je pense que sur les deux matchs (ndlr : la saison dernière et vendredi soir), je dois marquer un triplé", a même regretté l'attaquant de 22 ans au micro de Prime Vidéo. Décidément, la Meinau lui réussit. Un an après avoir offert la victoire au LOSC à Strasbourg (2-1), Jonathan David a une nouvelle fois inscrit un doublé dans l'antre de l'actuel quinzième de Ligue 1 ce vendredi soir (3-0) , pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Et sans la vigilance de Matz Sels, l'international canadien (30 sélections) aurait pu aggraver le score et gonfler encore un peu plus ses statistiques personnelles. "(ndlr : la saison dernière et vendredi soir),", a même regretté l'attaquant de 22 ans au micro de Prime Vidéo.

Mais pourtant l'essentiel est ailleurs. Une semaine après avoir offert le derby du Nord aux siens, l'ancien joueur de La Gantoise permet au LOSC de grimper provisoirement à la sixième place du classement et de regarder enfin vers les places européennes. Individuellement, ce doublé lui assure la tête du classement des buteurs avec 9 réalisations, en attendant les prestations du week-end des Parisiens Kylian Mbappé et Neymar mais aussi du Lorientais Terem Moffi (8 buts chacun).

C'est l'un des joueurs les plus intelligents de cette équipe

Après son doublé en ouverture du championnat face à Auxerre (4-1), Jonathan David est resté muet lors des quatre matches suivants. Mais Paulo Fonseca lui a maintenu sa confiance, et bien lui en pris car le Canadien reste depuis sur une très belle série de sept buts en six matches. "C'est l'un des joueurs les plus intelligents de cette équipe, s'est réjoui l'ancien entraîneur de la Roma sur Prime Vidéo. Il comprend où sont les espaces, il sait prendre la profondeur. Je suis très content de son travail. C'est vraiment ce dont l'équipe a besoin en ce moment."

"Je me sens bien actuellement, a également souligné l'attaquant lillois. J'aime bien le schéma de jeu (ndlr : 4-2-3-1), ça me donne beaucoup de liberté. Je sais que mes coéquipiers ont beaucoup de qualités dans la dernière passe. Après, c'est à moi de me concentrer pour bien finir l'action. Je sais que même si le match est difficile, je vais avoir au moins une occasion."

Pour nous, l'objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons, expliquait son agent Nick Mavromaras à Radio-Canada en décembre 2021. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu'il aime beaucoup l'Espagne aussi parce qu'il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques." Jonathan David est donc définitivement lancé et son été semble enfin derrière lui. Deux ans après son arrivée contre un transfert de 27 millions d'euros, l'un des joueurs à la plus forte valeur marchande du LOSC imaginait pouvoir passer un nouveau pallier dans sa carrière prometteuse. "

Un temps dans le viseur d'Arsenal, Liverpool, Manchester United, Newcastle voire du Bayern Munich, l'attaquant, sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2025, n'a finalement pas reçu d'offres alléchantes pendant l'été . Mais avec ses prestations de haut vol à l'automne et la Coupe du monde qui arrive dans un mois, Jonathan David pourrait bien revenir au premier plan de l'actualité du mercato en janvier prochain.

