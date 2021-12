Alors que les fêtes de fin d’année approchent, voici un cadeau empoisonné dont les supporters lillois se seraient bien passés. Exceptionnel depuis le début de la saison, Jonathan David est sans doute le meilleur joueur du LOSC ces derniers mois. Mais il ne devrait pas faire de vieux os dans le Nord. C’est en tout cas ce qu’a déclaré mardi son agent Nick Mavromaras sur les ondes de Radio Canada.

"Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons", a expliqué l’agent québécois de l’international canadien (24 sélections, 18 buts). Arrivé timidement à Lille, David aura vécu des premiers mois difficiles avant de prendre la mesure du Championnat de France et de participer activement au titre de l’an dernier (13 buts).

David attiré par la PL et la Liga

Encore plus indispensable et décisif cette saison (11 buts en 18 matchs de Ligue 1), le Canadien de 21 ans attire forcément les regards des écuries européennes, surtout à la vue de ses performances en Ligue des champions où il aura inscrit 3 buts en 6 matchs à l'occasion de la phase de poules.

Même si le contrat de l’attaquant lillois court toujours jusqu’en 2025, son agent pense déjà à l’avenir. "Je pense que la Premier League est une belle option pour lui, s’est exprimé Nick Mavromaras. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n’exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens".

Quel que soit son futur club, les supporters du LOSC ont tout intérêt à profiter des six prochains mois. Car ils devraient être les derniers de Jonathan David sous le maillot lillois.

