L'OL n'entre pas encore dans une nouvelle ère. Mais cela ne saurait tarder. Dans un communiqué, le club rhodanien a en effet confirmé des négociations exclusives avec John Textor, décrit comme un "acteur majeur du monde de la technologie", par l'intermédiaire de sa société holding Eagle Football Holdings LLC. Ces discussions ont été entamées "en vue de l'acquisition par cette dernière d'une participation majoritaire dans OL Groupe, suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée". Une conférence de presse aura lieu mardi à 16h avec Jean-Michel Aulas, qui resterait un temps à la tête du club, et John Textor.

Celui dont la fortune personnelle est estimée à 3 milliards d'euros devrait ainsi racheter les parts de Pathé et d'IDG. Le communiqué de l'OL rappelle que John Textor "détient actuellement une participation d'environ 40 % dans le Crystal Palace Football Club de la Premier League anglaise, une participation de 80 % dans le Racing White Daring Molenbeek de la Pro League 1B belge, et une participation de 90 % dans le Botafogo Futebol Club de la Serie A brésilienne".

"Cette opération conduirait à une cession complète de la participation de Pathé et d'IDG", qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe, "et à une liquidité progressive de Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas", président historique du club qui détient 27,72% du capital, précise le communiqué du groupe, qui avait demandé lundi la suspension de sa cotation en bourse. "Eagle Football détiendrait donc, à la suite de ces acquisitions 66,56% du capital social", est-il annoncé. "Le départ soudain de Pathé et d’IDG permet néanmoins l’arrivée de John Textor, capable d’accompagner et de soutenir ces mêmes ambitions, a réagi Jean-Michel Aulas. Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir."

Des investissements "significatifs"

"Dans ce contexte, OL Groupe a tenu aujourd'hui une réunion de son conseil d'administration, qui s'est félicité de ces développements et a autorisé la direction d'OL Groupe à participer à des négociations exclusives avec Eagle Football, Holnest, Pathé et IDG Capital", précisent les Gones. Un éventuel rachat aurait ainsi plusieurs avantages détaillés par le communiqué, dont notamment le "renforcement de la structure financière d'OL Groupe, qui bénéficierait d'une augmentation de capital réservée d’environ 86 millions d'euros (...)" "Le produit de l'augmentation de capital serait utilisé pour réaliser des investissements significatifs, notamment dans les équipes sportives, ainsi que dans les infrastructures" avance Lyon dans son communiqué.

De son côté, Jean-Michel Aulas resterait lui à son poste pour "trois ans". "La poursuite de la stratégie d'OL Groupe, sous la direction de Jean-Michel Aulas, dont le mandat de PDG serait renouvelé pour au moins 3 ans, et avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction actuelle et du Comité exécutif de la Société, qui resterait inchangé. Jean-Michel Aulas rejoindrait également la direction d'Eagle Footbali pour soutenir son développement et celui de tous les clubs dans lesquels Eagle Football détient une participation", ajoute l'OL.

