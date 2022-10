Le PSG a perdu des points et ses nerfs. Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul et vierge sur la pelouse de Reims (0-0), lors de la 10e journée de Ligue 1. Au stade Auguste-Delaune, les Parisiens ont surtout affiché une grande nervosité, et Sergio Ramos a même été expulsé, juste avant la pause (42e). Après ce deuxième nul de sa saison en championnat, Paris conserve la tête du classement, avec 26 points et trois longueurs d'avance sur l'OM. Reims sort de la zone rouge et grimpe en quatorzième position.

