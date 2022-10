Mais qu'a donc dit Sergio Ramos ? Cela reste un mystère. Mais les images de Reims-PSG sont formelles, pour une faute anodine à 35 mètres du but, l'international espagnol est sorti de ses gonds pour hurler des mots sans doute peu amènes à quelques centimètres du visage de l'arbitre. Pierre Gaillouste n'a pas hésité bien longtemps : carton rouge, ou plutôt deux jaunes à 10 secondes d'intervalle, dès la 41e minute de jeu.

A la pause, Marquinhos n'avait évidemment pas digéré et l'international brésilien a exprimé son ras-le-bol au micro de nos confrères de Canal Plus : "C'est incroyable, ça commence à faire trop, a lâché le capitaine du PSG. "C'est incroyable, ça commence à faire trop. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de personnel contre nous... On ne veut pas toujours parler des arbitres mais quand même. Il faut qu'il garde le contrôle du match. A chaque fois qu'on s'approche de lui, il met un carton, on peut pas lui parler. Je ne sais pas ce qu'il a entendu. Il a pas aimé le geste de Sergio." A la pause, le PSG et Reims était dos-à-dos (0-0).

Verratti a demandé des explications à la pause

Quelques minutes après, c'est Marco Verratti qui a mis son grain de sel dans cette histoire. Averti lors de la séquence "Ramos" pour contestations, l'Italien a demandé des explications à un membre du corps arbitral, lui-même en pleine discussion avec Kylian Mbappé dans les entrailles du stade Auguste-Delaune. Envoyé au vestiaire par un officiel du PSG, Verratti a ensuite été remplacé par Christophe Galtier.

Le PSG avait déjà vivement critiqué l'arbitrage en mars dernier, après une défaite (3-1) à Nantes. Marco Verratti avait alors été sanctionné d'une suspension d'un match ferme, assortie d'un match avec sursis, pour avoir déclaré: "On s'est fait ch... dessus avec les arbitres". L'arbitre Pierre Gaillouste, de son côté, avait déjà fait parler de lui le mois dernier en Ligue 2 après avoir exclu quatre joueurs messins lors de Metz-Guingamp (3-6), à la grande colère du club lorrain qui jugeait certains de ces cartons rouges immérités.

