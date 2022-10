Paris pourra bien compter sur son trio magique pour recevoir le rival marseillais. Et donc sur Lionel Messi. L'Argentin était incertain après avoir manqué les deux derniers matches du PSG sur blessure. Il est de retour pour former la triplette habituelle de Paris en attaque, avec Neymar et Kylian Mbappé. Mais dans un système qui, lui, sera inhabituel. Pour la première fois de la saison, la formation de Christophe Galtier se présentera en 4-3-3 avec Fabian Ruiz pour épauler Marco Verratti et Vitinha dans l'entrejeu. Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Juan Bernat formeront la défense devant Gianluigi Donnarumma.

La compo du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Bernat – Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé, Neymar

Si le PSG se présentera ainsi dans un nouveau visage, ce ne sera pas le cas de Marseille. Igor Tudor a choisi de reconduire le onze qui a pleinement donné satisfaction mercredi face au Sporting Portugal en Ligue des champions (0-2). Avec un Mattéo Guendouzi dans un rôle un peu hybride entre le milieu et la ligne offensive, et le duo Alexis Sanchez – Amine Harit en attaque. Valentin Rongier et Jordan Veretout seront associés à la récupération, Jonathan Clauss et Nuno Tavares animeront les couloirs, et le trio Chancel Mbemba – Eric Bailly – Leonardo Balerdi sera chargé de protéger Pau Lopez dans le but marseillais.

La compo de l'OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Guendouzi, Sanchez, Harit

