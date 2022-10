Gianluigi Donnarumma : 6,5

Toujours propre, le gardien italien a encore joué les assurances tout risque. Il s'est chauffé sur une horizontale facile devant Sanchez (22e) et sur des interventions tranquilles devant Nuno Tavares (32e) et Mbemba (38e, 49e). Mais il claque la parade parfaite devant Clauss (52e) dans une séquence où les Marseillais pouvent espérer revenir dans le match.

En bref : Grande Gigio.

Achraf Hakimi : 5,5

Sa soirée s'annonçait corsée face au dragster Nuno Tavares. Le Portugais lui a causé bien des tracas en première période et le Marocain n'a pas toujours bien géré ce qui se passait dans son dos. En revanche, il a apporté un élan offensif précieux. Mais il rate son face-à-face contre Lopez (6e) et gâche un contre sur une passe mal assurée (45e).

En bref : Une volonté farouche de percer les lignes adverses.

Marquinhos : 6,5

Moins tranchant cette saison, le capitaine du PSG a tenu la baraque ce dimanche. Bien placé et solide pour écarter le danger, il a bien cadré Alexis Sanchez, incapable de trouver l'ouverture face au Brésilien. Un seul trou d'air, sur un long ballon, mal exploité par Sanchez (68e).

En bref : Marqui a retrouvé ses esprits.

Marquinhos (PSG) face à l'OM en L1 Crédit: Getty Images

Danilo Pereira : non noté

Après vingt premières minutes assez solides, il a dû laisser sa place après une blessure à la cuisse.

Remplacé par Nordi Mukiele : 5,5

Il a démarré de la pire des façons en se faisant déposer par Nuno Tavares dès son entrée en jeu (21e). Moins à l'aise dans les sorties de balle que ses coéquipiers, il est aussi heureux de ne pas avoir concédé un penalty sur une main dans sa surface. Mais il a bien mieux terminé en éteignant notamment Harit.

En bref : Un diesel.

Juan Bernat : 4,5

Timide face à Clauss, il a joué sur le reculoir et a souffert face à la vivacité de l'international français. Il peut remercier Donnarumma de lui avoir sauvé son match en intervenant devant Clauss (52e). S'il a, lui aussi, mieux fini, sa neutralité offensive rappelle à quel point l'absence de Nuno Mendes est un caillou dans la chaussure parisienne.

En bref : En dedans.

Jonathan Clauss face à Juan Bernat Crédit: Getty Images

Vitinha : 7

Mais quelle santé ! De partout, il a compensé l'apathie défensive du trio de stars en y ajoutant quelques dépassements de fonction. A l'avant-dernière passe sur le seul but du match, Vitinha est définitivement devenu essentiel comme un gigantesque morceau de scotch dans ce onze déséquilibré. Et c'est encore lui qui vient contrer Gueye dans les dernières minutes (90e). Il lui a simplement manqué un peu de justesse dans la surface adverse.

En bref : Petit mais costaud.

Vitinha face à Valentin Rongier lors de PSG - OM Crédit: Imago

Marco Verratti : 7

Il a démarré sur un petit rythme et a même parfois semblé un peu surpris par la grinta du milieu de l'OM. Mais quand il a pris la mesure de la soirée, il n'est plus été le même joueur. Décisif, c'est lui qui s'est sacrifié pour récupérer le ballon sur l'action du but parisien. En seconde période, il a maîtrisé le tempo du match en grattant bon nombre de munitions marseillaises.

En bref : Son interception change le match.

Fabian Ruiz : 7

Il a démarré par une moisson de récupérations et si l'OM a tant souffert en début de match, il en a été la cause principale. Son ballon bouillant perdu dans une zone chaude l'a un peu sorti de son match (35e). Mais en seconde période, il a montré pourquoi Paris était allé le chercher cet été en multipliant les choix justes comme ses deux passes pour Neymar (65e) et Mbappé (68e) qui auraient pu être décisives. Comme un symbole, il éteint la dernière offensive de l'OM.

En bref : Son premier match référence.

Lionel Messi : 5

Il a d'abord été le principal danger du PSG mais ses frappes trop molles ont davantage chauffé les gants de Pau Lopez qu'elles n'ont fait chavirer le Parc (4e, 5e). L'Argentin, de retour de blessure, a semblé manquer de rythme et, dans un match de cette intensité, il n'a pas su toujours faire les bons choix. Il lui a resté ses éclairs de génie, comme ce coup franc sur la barre.

En bref : A court de forme.

Remplacé par Pablo Sarabia (79e)

Lionel Messi face à Eric Bailly Crédit: Getty Images

Kylian Mbappé : 5,5

Drôle de match pour Mbappé. D'un côté, beaucoup de maladresses sur ses innombrables situations et on se demande encore comment il a pu finir ce match sans marquer avec l'espace laissé par les Marseillais. Mais le champion du monde a aussi offert le seul but du match à Neymar et d'autres caviars à Hakimi (5e) et Messi (64e).

En bref : Du déchet mais le geste juste quand le jeu le réclamait.

Neymar : 6

Il a vécu un premier acte compliqué, bien muselé par Veretout et Guendouzi. Le Brésilien a souffert face à la fougue des milieux marseillais même si sa précision a offert des boulevards à Mbappé (20e, 28e). Mais alors qu'il semblait en retrait, c'est lui qui a débloqué le match d'une frappe croisée parfaite. Mieux dans ses baskets après la pause, il a parfois manqué de clairvoyance en se cassant les dents sur le rideau marseillais mais il provoque aussi l'expulsion de Gigot.

En bref : Encore une fois, l'homme le plus décisif du PSG.

Remplacé par Carlos Soler (88e).

