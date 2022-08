Un match de Marseille programmé lors d'un multiplex à 15 heures le dimanche, voilà une rareté. La saison passée, seul le déplacement à Geoffroy-Guichard lors de la 30e journée avait été diffusé au même horaire. L'affiche qui promet face à l'ambitieux OGC Nice sera, elle aussi, programmée dimanche à 15h alors même que cette rencontre entre deux candidats à l'Europe aurait pu prétendre à une diffusion singulière.

Alors pourquoi Nice-OM sera noyé dans le flots des matches réservés, d'habitude, aux sans-grades ? Est-ce que les malheureux événements de l'an passé, qui avaient poussé la rencontre à se rejouer sur terrain neutre et privé Nice d'un point, ont poussé les diffuseurs et la Ligue à le programmer à un horaire plus familial ?

Pas du tout. L'explication est beaucoup plus simple. Nice ayant joué son barrage de Ligue Europa Conférence jeudi soir, les options se sont rapidement réduites. De fait, les Aiglons ne pouvaient disputer leur rencontre du week-end ni le samedi, ni le dimanche à 13h, en vertu d'un accord passé entre le diffuseur et la Ligue. Restaient donc trois options. Canal+ a préféré diffuser le match de Lyon à Reims à 17h alors que le choc entre le PSG et Monaco figure parmi le top 10 des meilleures affiches, dont la diffusion dimanche à 20h45 est automatique. Voilà comment la rencontre a échoué sur le créneau de 15h.

