Les champions de France en titre reprennent leur marche victorieuse. Tenus en échec par Monaco dimanche dernier (1-1), les joueurs du PSG sont allés s'imposer nettement à Toulouse, mercredi, lors de la 5e journée de Ligue 1 (3-0). Malgré la belle résistance des promus symbolisée par le gardien Maxime Dupé, Neymar (37e), Kylian Mbappé (50e) et Juan Bernat (90e) ont fait trembler les filets. Paris reste en tête du classement à égalité de points avec Lens et Marseille. Les Violets pointent au 13e rang.

Dans la belle et bouillante ambiance du Stadium, les débats sont partis sur les chapeaux de roue. Le trio Messi-Neymar-Mbappé a tout de suite mis le feu dans la surface de Maxime Dupé qui a courageusement résisté (2e). Positionnés bas, les Toulousains ont aussi su placer des contres rapides grâce à une belle débauche d'énergie et leur avant-centre Thijs Dallinga a sollicité Gigio Donnarumma à plusieurs reprises (5e, 9e).

Neymar rejoint Pauleta

Même s'il a parfois manqué de lucidité, le mordant Zakaria Aboukhlal s'est aussi souvent montré notamment en allant contrer la relance au pied du gardien italien pour obtenir un corner sur lequel Dallinga n'a pas cadré sa reprise de la tête (29e). Toulouse a tenté de bousculer les visiteurs mais aussi beaucoup souffert en défense et Dupé a dû enchaîner les parades devant Mbappé (10e, 37e) et Messi (25e) avant de s'incliner face à Neymar, bien lancé par la Pulga et dont le but a été refusé puis validé à l'aide du VAR (0-1, 37e). Déjà auteur de sa 7e réalisation en L1 cette saison, sa 109e avec le PSG, le Brésilien rejoint Pauleta comme 4e meilleur buteur de l'histoire du club. Il aurait bien voulu rendre la pareille à son compère argentin mais le dernier rempart des Violets s'est encore interposé (45e).

