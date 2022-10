Jouer sans jamais se renier. La maxime rabâchée par Paulo Fonseca a enfin produit ce que les suiveurs lillois attendaient depuis cet été et l’intronisation du coach portugais. Du spectacle, et un scénario digne des plus grands thrillers lors de la victoire de Lille devant Monaco (4-3). Des valises de buts, les tribunes du stade Pierre-Mauroy en ont déjà vues cette saison, sans doute trop, notamment contre le Paris Saint-Germain (1-7). Loin des Parisiens au tableau d'affichage, le LOSC avait néanmoins appliqué les premières consignes offensives du dogmatique Fonseca.

Ad

Un entraîneur moins chevronné aurait rapidement travesti son modèle léché en un plan de jeu moins esthétique, pas Fonseca, persuadé de tenir là un moyen tangible d’accéder à la victoire. Si la courbe des résultats supposait une montée en puissance, la troisième victoire de rang des Dogues, acquise face à Monaco dimanche, a revêtu un lustre franchement plus rutilant.

Ligue 1 7 buts, un scénario hitchcockien : Lille, la victoire la plus folle IL Y A 3 HEURES

On a joué pour marquer des buts

Au menu, des sorties de balle maîtrisées, un pressing haut, des transitions éclairs et une profusion de jeux en triangle dans l’entrejeu. Alors oui, jouer haut vous expose aux contres adverses, et Monaco n’est pas le plus maladroit dans le rôle du père fouettard. Cette part de risques, les Nordistes s’en accommodent aisément. "On avait cette envie de gagner le match. On a joué pour marquer des buts, ça ne nous a pas toujours été favorable car on a pris beaucoup de buts, confiait Jonathan Bamba, capitaine d’un soir en l’absence de José Fonte, après la rencontre au micro d’Amazon. Mais ça reste positif, on va travailler pour rectifier ces erreurs."

Double buteur dimanche, Rémy Cabella a poursuivi en insistant sur l’effort collectif. "Ce soir il faut féliciter tout le monde car ça a été compliqué de devoir toujours marquer, de se faire rejoindre au score. On n’a rien lâché, on l’a fait avec le cœur. C’est un grand match." L’ancien Montpelliérain, de retour en pleine lumière, prend du plaisir à évoluer dans ce LOSC-là. "C’est très plaisant, savoure-t-il. Ça l’est à l’entraînement aussi. On a une qualité technique et il faut s’en servir. Il nous manquait aussi des joueurs (Benjamin André et José Fonte, NDLR), donc tant mieux, ça veut dire que ce n’est pas juste une équipe de onze joueurs. C’est quinze, seize, dix-huit joueurs, tout un groupe. C’est comme ça qu’il faut continuer."

Il y a des risques, ça fait partie du jeu

C’est admis, le projet Fonseca prend forme. A l’image d’un André Gomes précieux à la relance, la mue des Dogues est presque achevée. L’œuvre d’un homme qui n’a pas caché son bonheur après la rencontre. "Quel match aujourd’hui, s’est enchanté Fonseca. Nous avons fait un match incroyable. Si on n’avait pas gagné ce match, cela aurait été très injuste parce qu’on a fait de superbes choses. Jouer comme ça face à une équipe de la qualité de Monaco, ce n’est pas facile. Quand ils ont inscrit leur troisième but, on a eu la capacité de continuer à y croire. Et on a eu plein opportunités pour marquer d’autres buts. On a joué avec beaucoup de personnalité et de confiance."

Rémy Cabella fête son doublé lors de Lille - AS Monaco en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Interrogé sur son style volontairement débridé, le Portugais ne s’est pas caché et a concédé que les risques étaient inscrits dans le processus. "Je suis responsable de cette manière de jouer, assume-t-il. Parfois, il y a des erreurs qui peuvent arriver, mais on gagne plus en prenant des risques. Si on n’essaye pas de jouer, on ne peut pas être une équipe qui joue long, qui attend les seconds ballons. La première phase, celle de relance, est pour cela très importante. Il y a des risques, ça fait partie du jeu."

Justement, l'ensemble de l'effectif joue le jeu. "L’équipe a montré ce soir que chaque joueur est prêt à jouer, se satisfait Fonseca. C’est génial de sentir ses joueurs prêts à travailler pour l’équipe. Je dois avouer encore une fois que j'aime beaucoup les relations entre tous les joueurs. C'était une semaine très difficile pour moi car je devais faire des choix." Il faudra encore en faire à Lyon dimanche prochain (20h45), où les Dogues (6e, 22 points) chasseront un quatrième succès de rang, avec toujours la même recette.

Ligue 1 David, le serial-buteur qui laisse l'Europe indifférente HIER À 21:54