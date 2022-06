Finalement, tout ne s'est pas fait dans l'ordre. Ce lundi, Nice a officialisé le retour de Lucien Favre sur son banc . Ce, avant même que le Paris Saint-Germain ait annoncé l'arrivée de Christophe Galtier. L'entraîneur suisse ayant déjà dirigé son premier entraînement, l'OGCN a donc décidé d'accélérer le tempo. Même si certaines choses doivent encore être éclaircies.

On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore quelques détails à régler", a ainsi précisé Jean-Pierre Rivère, président du club azuréen, lors de la conférence de presse de son nouvel entraîneur. Une manière déguisée d'assurer que l'accord entre ", a ainsi précisé Jean-Pierre Rivère, président du club azuréen, lors de la conférence de presse de son nouvel entraîneur. Une manière déguisée d'assurer que l'accord entre les deux clubs a bel et bien été ficelé , mais que le Paris Saint-Germain n'a pas encore acté le départ de Mauricio Pochettino.

Une question d'heures ou de jours, tout au plus. En attendant, l'aventure niçoise de Galtier est bien terminée. Et la page est tournée. "J'ai été très heureux d'avoir Christophe comme coach, a confié le dirigeant des Aiglons. Je souhaite qu'il fasse la meilleure saison possible, c'est une opportunité fantastique."

