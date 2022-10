Quel scénario ce Strasbourg-OM nous a offert. Dans un stade de la Meinau encore plein à craquer, l'OM a d'abord mené, puis dominé, puis maîtrisé avec deux buts d'avance. Mais un quart d'heure de folie a suffi aux Alsaciens pour revenir d'entre les morts et égaliser dans le temps additionnel.

Ad

On a longtemps pensé que les réalisations de Bamba Dieng et Issa Kaboré seraient suffisantes pour les Olympiens, tant le RCSA a été apathique. C'était sans compter sur les démons marseillais de ce terrible mois d'octobre et sur la folie de cette équipe strasbourgeoise, qui, poussée par un tel public, arrache encore un nul .

Ligue 1 Payet et Gerson sur le banc, un système immuable : Tudor, la méthode s'essouffle IL Y A UN JOUR

Les bonnes pioches de Tudor

Dès le début du match, l'OM a pris les choses en main. Dieng, en mort de faim, a profité d'un très long ballon de Pau Lopez et d'une petite incompréhension dans la charnière strasbourgeoise pour se faufiler, chiper le ballon et frapper dans une position peu académique (8e). Légèrement déviée, la frappe a lobé Sels et est venue mourir dans les filets. Tout un symbole pour le Sénégalais enfin titularisé. Le RCSA a bien tenté de se rebeller, et Kévin Gameiro de sonner la révolte, mais les hommes de Tudor sont restés solides. Et c'est des hommes qui ont retrouvé le onze de départ qu'est principalement venu le danger.

Bamba Dieng et Mattéo Guendouzi célèbrent le but du Sénégalais (OM Marseille - Strasbourg) Crédit: Getty Images

Remuant dans le premier acte, Ünder a vu le poteau le priver de doubler la mise sur un bon service de Payet, auteur d'une très belle première période lui aussi. Il fallait juste être un peu patient. Et Issa Kaboré, qui avait retrouvé une place de titulaire pour le match, l'a été. Clausse superbement lancé par Cengiz Ünder, a centré fort devant le but de Sels. Au deuxième poteau, le jeune piston droit n'a eu qu'à mettre son pied en opposition (35e) pour faire le break. Si ce n'est un centre dévié d'Adrien Thomasson venu s'écraser sur la barre de Pau Lopes. Les Olympiens sont repartis au vestiaire avec le sentiment du devoir accompli.

Quand rien ne va…

Et ce sentiment s'est même installé en seconde période. Car Tudor a fait le choix de la maîtrise, plutôt que d'enfoncer le clou. Tout semblait allait pour le mieux, le match est vide devenu insipide, Payet a tenté de mener quelques contres et le Racing a longtemps été incapable de trouver la solution. Si seulement Ünder avait cadré cette frappe à deux mètre du but au second poteau (59e)...

Car à la 76e, la folie s'est emparée de la Meinau. Sur un centre venu de nulle part, Lebo Mothiba, tout juste entré, a contrôlé de la poitrine et catapulté une volée sur la droite de Pau Lopez. Il n'en fallait pas plus au peuple alsacien. Brouillons, les hommes de Stéphan ont poussé comme ils ont pu. Et au bout du bout, à la 94e minute, sur un centre renvoyé un peu mollement par une tête marseillaise, Gameiro a armé la volée du gauche. Lui qui avait été hyperactif mais jamais récompensé dans ce match, a trouvé la lucarne de Lopez. Les dés étaient jetés, 2-2 score final.

Quel terrible période pour l'OM, qui pensait enfin tenir un succès après trois revers consécutifs. Au moins ils ont réussi à inscrire plus d'un but, ce qui ne leur était pas arrivé depuis trois matches. Mais ces deux points abandonnés en Alsace vont faire mal au mental et sur le plan comptable. Lens, deuxième, a désormais six points d'avance.

Vous voulez suivre OM - Tottenham en direct sur CANAL+? Retrouvez 100% des matchs de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE avec l’offre Canal + beIN SPORTS à partir de 25,99€/mois les 12 premiers mois puis 35,99€/mois

Ligue des champions L'antisèche : Aucun mérite, si ce n'est d'être encore vivant 26/10/2022 À 21:55