Un "psy" pour Paris. Après les traumatismes des dernières années, notamment en Ligue des champions, du Barça au Real Madrid en passant par Manchester United, le PSG a décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon L'Equipe , un psychologue à temps plein pourrait être ainsi recruté en vue de la saison prochaine. Son but ? Organiser des réunions pour travailler sur l'esprit d'équipe, en l'occurence des "team buIlding".

Ad

La saison dernière, Neymar, Messi, Mbappé et compagnie s'étaient effondrés au Santiago Bernabeu en huitième de finale retour de la C1. Malgré une victoire à l'aller (1-0) et un avantage au retour (0-1), une absence totale avait coûté la qualification en quart de finale après un triplé de Karim Benzema (3-1). Et ce scénario, trop souvent connu à Paris ces dernières années, est devenu un problème encore impossible à corriger.

Ligue 1 Laporta, Xavi, les médias catalans... À Barcelone, tout le monde rêve encore de Messi IL Y A 12 HEURES

Enfin, un nutritionniste va être exclusivement dédié à l’équipe première du PSG. Selon L'Equipe, c'est une nouveauté, puisque la personne actuellement en poste officiait dans toutes les sections du club jusqu'à maintenant.

Ligue 1 Tel, le talent précoce de Rennes qui a séduit le Bayern IL Y A UN JOUR