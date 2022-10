Le PSG prend ses distances avec l’OM. Malgré un Pau Lopez brillant, les Parisiens se sont imposés (1-0) au Parc des Princes lors du Clasico de la 11e journée de Ligue 1 grâce à un but de Neymar dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+2e). Si les hommes de Christophe Galtier n’ont jamais pu tromper à nouveau la vigilance du gardien espagnol, ils n’ont été que trop rarement mis en danger par les Marseillais. Malgré une passe décisive, Kylian Mbappé ne s’est pas tellement mis en évidence mais l’essentiel est assuré. Le Paris Saint-Germain reprend trois points d’avance en tête du championnat et six sur l’Olympique de Marseille qui chute du podium (4e).

Plus d'infos à suivre...

