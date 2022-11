Pendant que le monde du football (et pas que) a les yeux rivés sur la Coupe du monde au Qatar, le Stade de Reims, de son côté, a officiellement nommé son entraîneur principal ce mercredi. Et il s'agit de Will Still, qui assurait l'intérim depuis octobre dernier. Il a su convaincre ses dirigeants de le conserver pour la suite de la saison de Ligue 1.

Ad

"Le tacticien belge de 30 ans, invaincu en 5 rencontres (3 nuls, 2 victoires) à la tête des Rouge-et-Blanc, retrouvera un poste qu'il avait déjà occupé il y a deux saisons à Beerschot, devenant par la même occasion le plus jeune coach de l'histoire de la D1 Belge, à 28 ans seulement", indique le communiqué, qui précise également des modifications dans le staff technique.

Ligue 1 Mais où en est la vente de l'OL à Textor ? IL Y A 3 HEURES

"Il sera épaulé dans sa mission par un adjoint qu'il connaît bien en la personne de Samba Diawara (...) Ainsi, Thomas Trochut, entraîneur des gardiens de l'équipe réserve qui assurait jusqu'ici l'intérim avec le groupe professionnel, se voit lui aussi confirmé dans ses fonctions. Alberto Escobar entraîneur adjoint terrain et vidéo, Nicolas Bouriette, responsable de la performance et de la préparation athlétique et Gwendal Collet, responsable de la cellule analyse du jeu viennent compléter le staff technique rémois", conclut le SDR.

Ligue 1 Droits TV de L1 : Canal+ et beIN déboutées par l'autorité de la concurrence IL Y A 8 HEURES