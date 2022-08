Les arbitres de Ligue 1 et Jean-Michel Aulas, c’est une grande histoire d’amour. Ou pas. Habitué depuis des années à dénoncer les décisions arbitrales qui lui apparaissent défavorables, le président de l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à dégainer un nouveau tweet dès la fin du match entre… Monaco et Rennes (1-1) , comptant pour la 2e journée de championnat, ce samedi, en Principauté.

Au sifflet ce samedi, Jérémie Pignard, aidé du VAR, a pour sa part décidé d’infliger un carton jaune à l'ancien Marseillais, et un penalty à Monaco, qui sera stoppé par ce même Mandanda. Réagissant à un tweet d’un supporter de l’OL, Aulas s’est dit surpris en prenant soin de ne pas se mêler au débat : "C’est vrai que l’intervention de Steve est assez proche de celle d’Anthony mais les sanctions ne sont pas les mêmes : qui a raison Benoît Bastien ou Jéremy Pignard je laisse les spécialistes en disserter…".

De quoi alimenter la polémique autour du gardien de Lyon et de ses sorties, mais aussi du traitement souvent négatif qui lui est réservé à cause de sa réputation, comme on le déplore souvent du côté de la capitale des Gaules.

