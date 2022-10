Lionel Messi ne souhaite prendre aucun risque. Blessé à un mollet, l'international argentin, qui a déjà manqué le déplacement du PSG à Reims samedi, et sera également absent ce mardi soir pour la réception de Benfica en Ligue des champions, pourrait déclarer forfait pour le choc face à l'OM dimanche soir en Ligue 1. Selon L'Equipe du jour, le sextuple Ballon d'Or ne compte pas jouer avec le feu.

Ça va beaucoup mieux, il est très confiant

"Si Galtier a bon espoir de le retrouver" pour le Classique, Messi "est prêt à patienter jusqu'au déplacement à Ajaccio dans dix jours s'il le faut" pour ne "prendre aucun risque", peut-on lire dans les colonnes du quotidien. "Victime d’une petite gêne au mollet, Lionel Messi est trop juste pour le match de demain face au Benfica", indiquait simplement le communiqué du club de la capitale, lundi.

"On pensait qu'il allait pouvoir jouer demain, confiait Christophe Galtier un peu plus tard en conférence de presse. Ça va beaucoup mieux, il est très confiant, mais il a encore cette sensation désagréable donc il a préféré s'abstenir. S'il sera présent face à Marseille ? On va voir dans les prochains jours, mais oui, il est fort probable qu'il soit présent." Pour la réponse définitive, rendez-vous dimanche soir.

