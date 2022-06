paillettes", du "flashy" et du "bling-bling" est désormais révolu. Au point que le slogan du club "Dream Bigger (rêver plus grand)" n'est plus vraiment au goût du jour selon lui. C'est un entretien qui pourrait faire date. Et qui, selon toute vraisemblance, va marquer une rupture totale au PSG. Interrogé par nos confrères du Parisien ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que son club s'apprête à faire un virage à 180 degrés dans son projet. Pour lui, le temps des "", du "" et du "" est désormais révolu. Au point que le slogan du club "" n'est plus vraiment au goût du jour selon lui.

"On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club", explique le président parisien, qui en profite pour confirmer que Zinédine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du PSG. "Des discussions son en cours avec Nice pour Christophe Galtier (...) On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place", précise-t-il. Mais ce nouveau projet, avec Luis Campos à sa tête, est-il vraiment viable, notamment avec des stars comme Neymar dans l'effectif ?

Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté

"Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a-t-il prévenu. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles (...) Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour."

devront partir" et que ceux qui "ont profité de la situation, maintenant c’est fini !". Son objectif pour ces prochaines années ? "C'est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe", annonce-t-il, expliquant que les meilleurs joueurs de la région "méritent de jouer pour le PSG". "On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football", résume Al-Khelaïfi, en quête de "nouveaux talents" et "nouveaux marchés". Ce qui explique Concernant les joueurs indésirables, "NAK" assure qu'ils "" et que ceux qui "". Son objectif pour ces prochaines années ? "", annonce-t-il, expliquant que les meilleurs joueurs de la région "". "", résume Al-Khelaïfi, en quête de "" et "". Ce qui explique donc l'arrivée de Luis Campos dans l'organigramme

Enfin, "NAK" a assuré que Qatar Sports Investments serait "là pour longtemps" et que Paris, d'ici peu, "disposera du meilleur centre d'entraînement du monde", d'un organigramme où chacun aura des "fonctions biens définies" et d'un "conseil avec cinq ou sept personnes de très haut niveau, amoureux du PSG, qui ont des idées et qui sont prêts à aider". A Paris, la révolution est en marche.

