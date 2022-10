C'est un appel à la remobilisation. Mais aux résultats, aussi. Présent en conférence de presse ce mercredi, Anthony Lopes a établi un constat lucide du moment traversé par l'OL, qui n'a plus gagné depuis le 3 septembre dernier. Une éternité. Pour le gardien lyonnais, l'heure est grave.

"La tête n'est pas au mieux, a-t-il reconnu. Nous essayons de trouver des solutions pour inverser la tendance. Nous essayons de faire abstraction de tout ce qui dit. J’ai juste envie de gagner vendredi et repartir de l’avant. Se morfondre est la pire des solutions. Les discours c’est bien mais répondre sur le terrain c’est mieux (...) Tout l’effectif est touché par cette situation. Il y a un sentiment de rage, de honte aussi."

Ma relation avec lui (Bosz) est très bonne

Ainsi, Lopes parle d'une remise en question "de soi" mais aussi "du groupe". "Quand une équipe est en difficulté la première personne qu’on pointe du doigt, c’est le coach. Mais nous on ne lâchera personne. Je ne le ferai pas parce que j’ai du respect et des valeurs. Ma relation avec lui est très bonne", a confié le portier au sujet de Peter Bosz, son entraîneur, fragilisé par cette situation.

Face à Toulouse, vendredi, les Gones n'auront plus le choix. Il faudra gagner au risque de prendre un retard déjà important sur le podium (9 points). "On aura vraiment besoin de tout le monde avec nous vendredi soir. La meilleure façon de le faire, c’est de faire une entame de folie. Il faudra foutre le feu le plus rapidement possible pour ramener tout le monde derrière nous et ramener la victoire. Le facteur chance se mérite, il faut aller le chercher et faire les choses comme on a envie de les faire", a conclu Lopes.

