Artisan du sprint final pour le titre en 2021, auteur de 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Jonathan David avait de quoi prétendre à un rebond en Europe l'été dernier. "Pour nous, l'objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons, expliquait son agent Nick Mavromaras à Radio-Canada en décembre 2021 "Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu'il aime beaucoup l'Espagne aussi parce qu'il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques". Et pourtant, faute d'offres véritablement alléchantes, le Canuck est resté Dogue.

Ad

A 22 ans, Jonathan David peut cette saison, d'ores et déjà se targuer, d'avoir eu dans son rétro les Kylian Mbappé, Lionel Messi, Wissam Ben Yedder ou Martin Terrier. A égalité de buts (9) avec le Parisien Neymar avant la 12e journée, le Canadien fait bien partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Et c'est Strasbourg, le dernier à en avoir fait les frais en championnat vendredi dernier (0-3). "Je pense que sur les deux matchs (ndlr : la saison dernière où il avait déjà inscrit un doublé à la Meinau et vendredi soir), je dois marquer un triplé", regrettait même le natif de Brooklyn au micro de Prime Vidéo.

Ligue 1 L'OM, l'"incroyable" défaite : "C’est probablement notre meilleur match" IL Y A UNE HEURE

L'espoir d'un "futur Leao", pas concrétisé

Et pourtant, la "sensation David", qui n'aura que très peu duré au début de l'été, ne semble pas avoir pris, en Europe. "On disait même qu'il pourrait être le premier Canadien à jouer dans l'un des trois gros du championnat espagnol (Real, Barca, Atlético). Mais honnêtement nous le connaissons assez peu. Cette saison en Espagne, nous n'avons pas acquis les droits du championnat français", explique Felix Martin d'Eurosport Espagne.

Juste de l'autre côté de la Manche, l'emballement reste également mesuré. "Il est connu comme un joueur prometteur mais personne ne le suit vraiment en Angleterre", ajoute Alexander Netherton, journaliste à la branche britannique d'Eurosport. Pourtant c'est bien ici qu'il a été pressenti avant le dernier mercato, malgré le spectre du passage raté de Nicolas Pépé avec les Gunners.

D'ailleurs, Arsenal figurait dans la liste des clubs a priori intéressés aux côtés de Liverpool, Manchester United et Newcastle. Pourtant, aucun de ces trois clubs n'a suivi la piste du "kid" de Brooklyn cette saison, estimé autour de 45/50 millions d'euros. "La seule équipe qui semble intéressée en ce moment est Chelsea, et cela a du sens. Graham Potter a fait ses preuves dans l'amélioration des jeunes joueurs, et ils ont besoin d'un remplaçant à long terme pour Pierre-Emerick Aubameyang poursuit Netherton. Mais mettre 50 millions de livres sterling pour un joueur avec un palmarès aussi réduit serait un sacré pari".

L'ancienne gâchette de La Gantoise, régulièrement scrutée par les recruteurs italiens, a rejoint en 2020 les Flandres françaises. Entre les révélations du Portugais Rafael Leao, brillant depuis le début de la saison avec l'AC Milan ou de Victor Osimhen, en puissance du côté du Napoli, la Serie A avait de quoi être convaincu par la nouvelle pépite lilloise. "Il était évident de regarder le LOSC afin de trouver "le nouveau Rafa Leao", un possible nouveau bijou à découvrir au niveau italien, et c'est pourquoi beaucoup se sont tournés vers Jonathan David ces derniers mois. Mais pour être tout à fait honnête, rien n'a semblé dépasser véritablement la rumeur", explique de son côté Fabio Fava, journaliste football à Eurosport en Italie.

Et si c'était l'Allemagne ?

Au cœur de l'attaque des Dogues, Jonathan David marche sur l'eau en ce début de saison, aux côtés de Rémy Cabellla ou de Jonathan Bamba. "C'est l'un des joueurs les plus intelligents de cette équipe, se réjouissait son entraîneur Paulo Fonceca sur Prime Vidéo le week-end dernier. Il comprend où sont les espaces, il sait prendre la profondeur. Je suis très content de son travail. C'est vraiment ce dont l'équipe a besoin en ce moment".

Sa vitesse et sa capacité à marquer des deux pieds reviennent comme ses qualités premières, aussi bien avec Lille qu'avec la sélection canadienne. "On sait tous l'impact qu'il a sur la sélection. Avec sa vitesse et sa technique qui lui permet de rester polyvalent devant", ajoute Fabio Fava. C'est d'ailleurs sous les couleurs rouge et blanche nord-américaines que l'attaquant de 22 ans pourra faire ses preuves sur la scène internationale au Qatar à partir du mois prochain.

Et c'est aux côtés d'Alphonso Davies que Jonathan David abordera ce Mondial, le premier du Canada depuis 1986. "En 2020 il a déjà été dit que Davies pourrait amener son ami au Bayern. Son nom revenait aussi du côté de Dortmund où une place se libérait avec le départ d'Erling Haaland", confie Tom Mueller, de la rédaction allemande.

C'est d'ailleurs toujours d'actualité du côté de la Bavière d'après les informations de Skysport de ce mercredi. Le Bayern serait donc toujours à la recherche d'un 9 pour pallier le départ de Robert Lewandowski, pas totalement comblé par Sadio Mané. "Il est peut-être trop inexpérimenté pour jouer dans une équipe pareille. Pour moi, ce ne sont encore que des commérages". Rien de très concret donc. A moins que le Mondial ne lui offre enfin l'exposition nécessaire au grand départ…

Lucas Chevalier, le nouvel "ange gardien" du LOSC

Ligue 1 L'OM n'avance plus IL Y A 2 HEURES